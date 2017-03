DIRECT. Guyane : au lendemain de manifestations historiques, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Outre-mer attendus mercredi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Dans les kiosques aujourd'hui, vous risquez d'entendre parler du Brexit. Alors que sera lancé aujourd'hui l'article 50 du traité de Lisbonne, marquant le début du divorce entre le Royaume-Uni et l'UE, Libération s'adresse aux Britanniques : "Vous nous manquez déjà."



: Les températures restent très agréables sur l'ensemble de la France aujourd'hui. Le ciel sera aussi largement dégagé, alors profitez-en pour sortir les lunettes de soleil avant que tout cela ne cesse !







: "Quoi qu'il se passe à Washington, nous travaillerons pour (...) réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2050 et nous diriger vers des transports à zéro émission."



Donald Trump a signé un décret pour revenir sur le "Clean Power Plan", mesure phare d'Obama pour lutter contre le réchauffement climatique, voulant raviver le secteur du charbon, l'énergie la plus polluante. En guise de réponse, les autorités de Californie, bastion démocrate, ont fait part de leur intention de pousser encore plus loin leurs limites d'émissions polluantes.



: C'était attendu. Après François Fillon et son ex-suppléant à l'Assemblée nationale, Marc Joulaud, Penelope Fillon, l'épouse du candidat à la présidentielle, a été mise en examen hier pour "complicité et recel de détournement de fonds publics", "complicité et recel d'abus de biens sociaux" et "recel d'escroquerie aggravée". Franceinfo détaille ce qui lui est reproché.







: Le vote utile est décidément une expression très souvent entendue lors de cette campagne présidentielle. Mais d'où vient-elle et que veut-elle dire ? Le "20 heures" consacrait, lundi, un sujet à cette formule.





Lexique de campagne : qu'est-ce que le vote utile ?

: "Il ne s'agit pas d'un ralliement", écrit Le Parisien. "Plutôt d'un soutien, qui plus est intéressé." Selon le quotidien, l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, a indiqué sa position devant une quinzaine de fidèles rassemblés hier soir. "Le vote utile face à Le Pen, c'est Macron", a-t-il déclaré, selon la source du Parisien.



: "J'ai toujours habité ici et j'ai toujours vécu ça". Depuis de longs mois, des habitants de la cité de l'Europe à Aulnay-sous-Bois sont confrontés à des pannes d'ascenseurs à répétition dans leurs immeubles. Réparations à la va-vite, locaux dégradés... Plusieurs d'entre eux dénoncent l'inaction de leur bailleur social. Je suis allée à leur rencontre.







(MOHAMED MAATOUG)









: Le Brésil est la première équipe qualifiée pour le Mondial-2018 en Russie. La Seleçao était quasi certaine d'être qualifiée après sa victoire hier face au Paraguay (3-0), sa huitième consécutive dans les qualifications sud-américaines.







: Arraché au prix de nombreuses concessions de part et d'autre, voici ce que prévoit cet accord dur l'assurance chômage :



• l'accord prévoit, en année de croisière, près de 1,2 milliard d'euros d'économies et de recettes nouvelles pour le régime, qui affiche une dette de 30 milliards d'euros et perd environ 4 millions d'euros par an.



• Le patronat a notamment lâché du lest au dernier moment sur les contrats courts, en acceptant de maintenir pendant 18 mois la surcotisation sur les CDD d'usage, qu'il voulait supprimer immédiatement.



• Il a aussi accepté une "contribution exceptionnelle temporaire" de 0,05% pour tous les contrats. Elle serait compensée par une baisse des cotisations à l'AGS, l'organisme patronal qui assure le paiement des salaires et indemnités des entreprises en difficulté.

: Ce compromis sur l'assurance chômage a été trouvé au bout de quatre séances dont la dernière a duré 12 heures, intervient après l'échec des discussions du printemps 2016 et à moins d'un mois de la présidentielle.