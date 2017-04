DIRECT. Crise en Guyane : une manifestation prévue mardi près de la base spatiale de Kourou

Ce qu'il faut savoir

Bernard Cazeneuve a appelé, lundi 4 avril, à "poursuivre le dialogue en Guyane". Le Premier ministre a rejeté la demande "irréaliste" de 2,5 milliards d'euros des grèvistes, alors que la mobilisation se durcit dans le département d'Outre-mer. Une manifestation doit avoir lieu mardi près de la base spatiale de Kourou.

Un bras de fer avec le gouvernement. Le collectif Pou la Gwiyann dékolé, qui regroupe l'ensemble des mouvements protestataires, a réclamé dimanche 2,5 milliards d'euros "tout de suite". Les grévistes ont annoncé un durcissement de la mobilisation, expliquant rentrer "dans un rapport de force avec l'Etat" après le départ de la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts.

Des demandes irréalistes. Bernard Cazeneuve a dit "refuser la démagogie [de ceux qui] réclament des milliards". "Je ne m'engagerai que sur ce que je sais pouvoir tenir, a déclaré le Premier ministre, lundi. Il serait (...) aisé de céder à la facilité et de promettre des mesures et des aides financières d'un montant irréaliste puis d'en laisser la charge et la responsabilité à un autre gouvernement. Ce n'est pas la conception que nous avons de la responsabilité dans la République."

Une manifestation à Kourou. Un porte-parole du collectif des 500 Frères a déclaré dimanche que la fusée Ariane 5 "restera au sol tant que la Guyane ne décollera pas". Une manifestation massive a été annoncée mardi à 9 heures à Kourou, près de la base spatiale.