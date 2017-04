DIRECT. Crise en Guyane : le gouvernement annonce une enveloppe d'"un milliard d'euros" pour régler le conflit social

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GUYANE

: Il est 20 heures, le moment de jeter un oeil à l'actualité de la soirée :



Le gouvernement annonce une enveloppe d'un milliard d'euros pour régler le conflit social dans la région..



Meeting à forte connotation marseillaise pour Emmanuel Macron, en visite dans la cité phocéenne : référence à l'OM, à IAM, et un "on craint dégun" du plus bel effet. En voici les meilleurs moments.



Une explosion accidentelle a fait au moins 19 blessés, dont quatre graves, lors du carnaval de la Villepinte (Seine-Saint-Denis). La mise à feu d'un bonhomme en bois a provoqué l'accident.



H-1 avant la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco. Si l'affiche est belle, la compétition, elle, ne fait rêver personne depuis 22 ans. Mais pourquoi n'a-t-elle pas été supprimée ?

: @anonyme Je vous invite à consulter ce papier de nos confrères de La 1ère, qui compile les réactions des leaders syndicaux et des manifestants de la rue. Je vous livre ici un extrait de celle du patron du Medef guyanais : "Je n'ai pas entendu d'annonces sur le développement à long terme de la Guyane. Presque tout est tout est ciblé sur les 5 prochaines années."

: Bonsoir,quels sont les réactions des Guyanais concernant l'annonce d'une enveloppe d'un milliard d'euros ?

: "Il y a de nombreux points de revendications dont on n'a pas entendu parler : la cité judiciaire, le contrôle des fleuves 24h/24, la fermeture des portes d'entrées en Guyane..."



Guyane 1ère a recueilli les réactions des acteurs du mouvement de grève en Guyane, et leur réaction est plutôt mitigée. "On sera sûrement plus proches de 700 millions d'euros que du miliiard. Nous voulions 4 milliards d'euros", abonde un économiste.

: Une manifestation d'agriculteurs dans les rues de Cayenne avait été stoppée par la police, mais les fameux 500 Frères viennent de les aider à forcer le passage pour se rendre sous les fenêtres de la préfecture.

: Et pendant ce temps, en Guyane, un journaliste indique que Matthias Fekl va quitter les lieux, laissant sa collègue Ericka Bareigts finaliser les discussions.

: Il est 18 heures, on fait le point sur l'actualité de cette fin d'après-midi.



• Deux ados soupçonnées de préparer un attentat ont été interpellées dans les Alpes-Maritimes. Le parquet antiterroriste de Paris mène l'enquête.



: Et pendant ce temps à Paris, une manifestation de soutien aux grévistes guyanais se déroule devant les Invalides.

: Le total des mesures dépasse légèrement le milliard d'euros, soit quatre fois moins que ce qu'avait annoncé le journal Les Echos mercredi (ce qui avait immédiatement démenti par Matignon). "Les ministres ne sont partis avec aucune enveloppe prédéterminée. On ne travaille pas comme ça."

: Nos collègues de Guyane 1ère ont listé toutes les annonces du gouvernement pour mettre fin au blocage de la Guyane.

: "Nous savons que la crise est profonde et touche tout un territoire", affirme le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl devant la délégation reçue à la préfecture de région à Cayenne. Il y a un "besoin de réponses immédiates, mais aussi d'un travail au long cours", a-t-il poursuivi. Il a précisé que les engagements touchaient la sécurité, la justice, l'éducation ou la santé. Le total a été chiffré à 1,085 milliard d'euros par Ericka Bareigts.

: Les ministres proposent une série de mesures, financées par une enveloppe d'un milliard d'euros.

: Les deux ministres dépêchés en Guyane sont en train de faire une série d'annonces pour tenter de débloquer la région. Guyane 1ère propose de suivre en vidéo les annonces.

: En ce milieu d'après-midi, voici un nouveau point sur l'actualité :



• "On craint dégun !" En meeting à Marseille, après avoir rencontré Christian Estrosi, Emmanuel Macron a promis d'arriver en tête du premier tour, devant le Front national, qui "n'a rien compris", selon lui. Regardez son discours.



• Sortie de crise en vue ? Le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, et la ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, doivent formuler des propositions pour mettre fin à deux semaines d'un conflit social inédit dans le département. Suivez notre direct.





• Alors qu'une note de la DGSI affirme que les autorités chinoises sont "activement impliquées" dans les manifestations de soutien à l'homme tué par la police à Paris, l'avocat de la famille dénonce "des accusations calomnieuses" visant à discréditer le mouvement.





• En ce 1er avril, de nouvelles mesures entrent en vigueur. Parmi elles, la baisse des tarifs du gaz, un étiquetage plus détaillé des produits laitiers et des produits transformés à base de viande, ou encore des annonces immobilières plus transparentes.

: La rencontre entre les collectifs de grévistes et les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer n'a toujours pas débuté. Comme jeudi, les deux parties peinent à se mettre d'accord sur la présence ou non des médias dans la salle.

: Les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer arrivent à la rencontre des leaders du mouvement social qui secoue le département depuis bientôt deux semaines.





: Le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, et la ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, sont eux attendus dans les prochaines secondes à la préfecture de Cayenne, pour présenter leurs propositions aux collectifs de grévistes. Suivez cette rencontre en direct dans le Facebook Live de Guyane 1ère.





: L'exécutif a déjà validé un certain nombre de décisions, telle la création d'un Tribunal de grande instance et d'un centre pénitentiaire à Saint-Laurent du Maroni, la deuxième ville du territoire. La fidélisation d'un escadron de gendarmes mobiles à Cayenne et une aide de fonctionnement exceptionnelle de 20 millions d'euros pour l'hôpital de Cayenne ont également été actées.

: Alors que le cahier de revendications comprend plus de 400 pages remises par une cinquantaine de membres des collectifs appuyés par des élus, les "annonces" seront "nombreuses", selon l'entourage des ministres Matthias Fekl et Ericka Bareigts.

: Selon l'envoyée spéciale de France 2 à Cayenne, les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer doivent rencontrer des représentants des collectifs dans les minutes qui viennent. Les propositions du gouvernement pour une sortie de crise seront ensuite dévoilées vers 17 heures (heure de Paris).











: Selon nos collègues de La 1ère, la manifestation parisienne en soutien aux grévistes guyanais a rassemblé près de 500 personnes.

: Alors que le gouvernement doit présenter ses propositions de sortie de crise cet après-midi, une centaine de personnes est rassemblée à Paris pour afficher son soutien au mouvement social dans le département. Une journaliste de LCI est sur place.