DIRECT. Crise en Guyane : après les excuses d'Ericka Bareigts, les négociations doivent reprendre avec les grévistes

Ce qu'il faut savoir

Les négociations doivent reprendre en Guyane entre les collectifs de grévistes et le ministre de l'Intérieur et la ministre des Outre-mer, vendredi 31 mars. Les "excuses au peuple guyanais" présentées, la veille, par la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts ont changé le climat des négociations visant à sortir la Guyane de bientôt deux semaines de conflit social. "Les conditions de la confiance sont là", s'est félicité le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl, jeudi soir, lors d'un entretien avec l'AFP et le quotidien Le Monde à Cayenne.

Des excuses officielles. "Au bout de tant d'années, c'est à moi que revient l'honneur de dire, au-delà de ma petite personne, au-delà des fonctions, toutes mes excuses au peuple guyanais", a lancé la ministre au mégaphone, depuis le balcon de la préfecture, en référence à des années de sous-investissement de Paris dans ce territoire.

Une ambiance électrique. Au début des négociations, jeudi matin, les collectifs de grévistes ont décidé de rompre les négociations. Des centaines de manifestants présents exigeaient le retrait du dispositif de sécurité érigé face à la préfecture comme préalable à toute discussion, ainsi que la présence des médias.

Des réponses au plus tard "samedi". Alors que la délégation guyanaise a apporté plus de 400 pages de propositions aux deux membres du gouvernement, une "veille ministérielle" a été mise en place à Paris pour "parvenir à des arbitrages", au plus tard samedi, sur les principaux points, a assuré Matthias Fekl.