VIDEO. La fin des tarifs réglementés du gaz peut-elle faire baisser les prix ?

De 5 à 10% moins chers

Le Conseil d'État a tranché. Le prix du gaz appliqué par Engie ne sera plus fixé par les pouvoirs publics. Tous les fournisseurs pourront pratiquer leurs tarifs et faire jouer la concurrence. Selon l'association regroupant les fournisseurs privés, la fin des tarifs réglementés va faire baisser les prix. C'est d'ailleurs ce qu'espère Jean-Claude La Fos, retraité, qui a changé de fournisseur il y a trois ans pour réduire sa facture. Il a choisi un opérateur privé. Résultat : il a économisé 200 euros à l'année sur sa facture de gaz.Depuis déjà 10 ans, le consommateur peut choisir son fournisseur d'énergie. Aujourd'hui, près d’un Français sur deux a opté pour les opérateurs qui proposent des tarifs de 5 à 10% moins chers. Mais les associations de consommateurs craignent maintenant une augmentation des prix. La fin des tarifs réglementés interviendra de manière effective d'ici un an.