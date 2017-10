VIDEO. "Les mesures de pouvoir d'achat vont se mettre en place en 2018", assure la députée LREM Amélie de Montchalin

Elle est montée au créneau pour défendre un budget controversé, favorable aux grandes fortunes. Pour les salariés et les contribuables,"les mesures de pouvoir d'achat vont se mettre en place en janvier, en octobre, au cours de l'année 2018", a affirmé sur France 2, lundi 30 octobre, Amélie de Montchalin, députée de La République en marche.

"Le 31 janvier, sur la feuille de paie des salariés, le pouvoir d'achat augmente [avec la suppression des cotisations salariales chômage et maladie]. Au total, vous gagnez du pouvoir d'achat", a assuré l'élue de l'Essonne. "Au total, 17 millions d'actifs voient leur feuille de paie augmenter. On va commencer à voir que quand on dit "ça augmente", ça augmente".

"Vous savez, a-t-elle poursuivi, les hausses de pouvoir d'achat, ce n'est pas une religion, c'est quelque chose qu'on doit voir. La taxe d'habitation, c'est 11 milliards d'euros qu'on va rendre sur trois ans à plus de dix millions de familles françaises. Ces dix millions, elles vont voir qu'elles paient moins".