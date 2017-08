VIDEO. "Dire n'importe quoi est l'apanage de l'opposition", répond Darmanin à un député socialiste

Gérald Darmanin a vertement répliqué à Olivier Dussopt. Parlant de "trahison et de déception", le député socialiste avait interpellé le gouvernement sur l'annulation par décret de plus de 300 millions d'euros de dotations aux collectivités locales. "M. Dussot, pardon Dussopt", a commencé le ministre de l'Action et des Comptes publics, en prononçant clairement le "p" la seconde fois.

"11 milliards" supprimés sous Hollande

Gérald Darmanin a enchaîné sur une "citation de Jean Gabin" (extraite du film Le président, avec des dialogues de Michel Audiard) : "Dire n'importe quoi est l'apanage de l'opposition". Avant d'ajouter : "malheureusement, cette phrase se vérifie aujourd'hui". Il a affirmé que seuls "0,3%" des crédits de l'Etat aux collectivités locales étaient concernés.

Le ministre a jugé le reproche du député de l'Ardèche "d'autant plus savoureux que cela vient de quelqu'un qui a voté pendant cinq ans [lors du quinquennat précédent] la baisse de 11 milliards aux collectivités locales". Il a ensuite expliqué, en substance, que son gouvernement d'Edouard Philippe avait été obligé de prendre de telles mesures parce que le budget précédent, sous François Hollande, n'avait pas été tenu.