INFO FRANCEINFO. En plus des APL, les aides au logement ALF et ALS baisseront de 5 euros dès le 1er octobre

Au milieu de l'été, le gouvernement dévoile une nouvelle restriction budgétaire. Matignon a annoncé, samedi 22 juillet, à France 2, que les aides personnalisées au logement (APL), qui bénéficient à 2,6 millions de personnes, allaient baisser uniformément de 5 euros par mois et par foyer à partir d'octobre. En début de soirée, le ministère de la Cohésion des territoires a précisé à franceinfo que cette mesure concernera également les allocations de logement familiale (ALF) et les allocations de logement sociale (ALS), qui sont versées à 3,9 millions de personnes.

Pourquoi une telle décision ?

Il s'agit, pour le gouvernement, de faire des économies à l'heure de boucler le budget. Les aides au logement, qui bénéficient à 6,5 millions de ménages français, coûtent 18 milliards d'euros par an au budget de l'Etat. Selon un calcul de l'AFP, une baisse de 5 euros par mois et par ménage permettra d'économiser 32,5 millions d'euros mensuels, donc un peu moins de 100 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année en cours.

Le ministère de la Cohésion des territoires indique que la mesure ne correspond qu'"à l'application d'une réforme d'économie budgétaire décidée sous le quinquennat précédent et pas encore appliquée". Vraiment ? L'ex-ministre du Logement Emmanuelle Cosse dément.

Baisser les APL de 5 euros /mois, une mesure qui fragilise les - favorisés. Et cela n'a rien à voir avec les mesures prises en 2016 ! — Emmanuelle Cosse (@emmacosse) 22 juillet 2017

Pourtant Matignon accuse le gvnt d'@fhollande d'avoir voter 7 mesure ss avoir eu le courage de la faire passée qui croire Et qui remercier? — claire (@pochotcom) 22 juillet 2017

Cette baisse est-elle une surprise ?

Pas vraiment. Jeudi, lors du débat d'orientation des finances publiques pour 2018, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, avait affiché la couleur en annonçant des coupes. Il avait évoqué des baisses dans les dépenses de logement, de formation professionnelle et dans les aides sociales. Il avait appelé à un "effort sans précédent", afin de réduire de trois points le poids des dépenses publiques (56,4% du PIB) d'ici 2022.

France 2 relève que Gérald Darmanin avait précisément évoqué une baisse des APL le 12 juillet.

Voir la vidéo France 2

Comment réagissent les syndicats étudiants ?

Le sujet est sensible chez les jeunes, car environ 800 000 étudiants bénéficient de l'APL. Le premier syndicat étudiant, la Fage, s'est immédiatement insurgé contre l'annonce du gouvernement, y voyant une menace pour "la poursuite d'études" de certains. Le syndicat demande au gouvernement d'Edouard Philippe et au président Emmanuel Macron "de ne pas matraquer le portefeuille des étudiants en revenant sur cette mesure injuste, d'ouvrir une vraie réforme des aides sociales étudiantes et de lancer sans délais le plan de 80 000 logements annoncé dans le programme du président de la République".

Selon le syndicat Promotion et Défense des étudiants, "des coupes sur les aides au logement rendront les conditions de vie des étudiants encore plus difficiles, les conduisant à abandonner leur logement ou à être plus nombreux encore à mettre leurs études en danger avec l'exercice d'une activité rémunérée", alors que 100 000 étudiants travaillent actuellement à mi-temps.