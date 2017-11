Pas-de-Calais : un maire instaure une prime de 150 euros pour les étudiants, pour compenser la baisse des APL

Pour compenser la baisse des aides personnalitées au logement (APL), le maire sans étiquette de Biache-Saint-Vaast, 4 000 habitants, entre Arras et Douai, dans le Pas-de-Calais, a décidé d'octroyer une prime de 150 euros aux étudiants de sa commune, indique France Bleu Nord. La décision a été votée à l'unanimité lors du dernier conseil municipal.

Lorsque le maire Michel Houseau a appris que le gouvernement voulait réduire les APL, il a fait ses calculs : "Cela faisait un manque à gagner de 60 euros par an, sur des budgets d'étudiants donc très réduits. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être rembourser les 60 euros. Mais, 60 euros, je me suis dit que c'était un peu mesquin". Finalement, le conseil municipal validera la prime des étudiants, à 150 euros.

Aucune condition de ressources

Aucune condition de ressources n'est imposée, il suffit d'être domicilié dans la commune, "même les étudiants qui vivent encore chez leurs parents pourront prétendre à cette bourse", précise Michel Houseau.

"On a pensé qu'on aurait environ 15 000 euros à dépenser, pour une centaine d'étudiants pour la commune", ajoute le maire. Alors que l'information commence seulement à être diffusée via le bulletin municipal, une trentaine de demandes sont déjà arrivées en mairie.