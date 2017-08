La taxe d'habitation baissera bien de 30% pour 17 millions de foyers en 2018

Petit lapsus pour Edouard Philippe. Le Premier ministre a d'abord indiqué sur BFM TV, jeudi 24 août, que la taxe d'habitation baisserait pour 30% des foyers en 2018, avant d'obliger ses conseillers à effectuer une rectification. "C'est bien une baisse de 30% pour 17 millions de foyers en 2018", confirme à franceinfo le service communication du Premier ministre.

La première phase de la diminution de cet impôt "injuste", selon les mots du chef du gouvernement, coûtera 3 milliards d'euros à l'Etat. L'objectif d'une suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages en trois ans reste inchangé, assurent les services du Premier ministre.

Des précisions sur la baisse des cotisations sociales

Edouard Philippe a précisé également la trajectoire de la baisse des cotisations sociales promise par Emmanuel Macron. Il a réaffirmé que la baisse des cotisations sociales de 3,15 points se ferait en deux temps au cours de l'année 2018, en donnant le détail de la méthode : "On va les baisser de plus de deux points au 1er janvier et à la rentrée de septembre-octobre, on va les baisser d'un peu moins d'un point."

En parallèle, le gouvernement va augmenter dès le 1er janvier de 1,7 point la Contribution sociale généralisée (CSG) pour compenser la baisse des cotisations sociales, une mesure qui va toucher aussi les retraités.