Financement de la Sécurité sociale : une "régression pour tous les patients" dénonce Stéphane Le Foll

La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn a présenté mardi 24 octobre à l'Assemblée nationale son premier projet de budget de la Sécurité sociale. "C'est pour les patients et tous ceux qui consultent, une régression" a réagi mardi sur franceinfo Stéphane Le Foll, député Nouvelle gauche de la Sarthe, pour qui "tout sera porté sur l'hôpital public". "Il y a un vrai problème du parcours de soins, il y a un vrai problème de réorganisation de la santé en France", juge le député.

"C'est un budget qui, dans les principes qui ont été posés par la ministre, va faire porter l'effort sur l'hôpital public, va reporter le tiers payant, ce qui concerne tous les patients, et va imposer une augmentation du forfait hospitalier", souligne-t-il. "Les médecins sont satisfaits, mais les patients devront avancer les paiements des consultations. Et puis, pour tout ce qui est de la médecine privée, aucun effort n'est demandé", ajoute-t-il.

"Il y a un vrai problème de réorganisation de la santé en France"

Le report de la généralisation du tiers payant est "une grosse déception" pour Stéphane Le Foll. Le député de la Sarthe estime que les critiques de "nombreux médecins, largement défavorables à la généralisation du tiers payant", peuvent être relativisées : "les infirmières le font, les pharmaciens le font", rappelle-t-il. "Cela fonctionne. Il y a peut-être des sujets techniques, (...) mais le principe qui a consisté à le reporter, c'est d'abord un signal qui a été envoyé aux médecins qui n'en voulaient pas, et qui ont eu gain de cause" estime Stéphane Le Foll.

"Il y a des dépenses qui sont sûrement inutiles, et qu'il faut essayer de remettre en cause", réagit le député après que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a estimé que 25% des dépenses de l'assurance maladie étaient inutiles. "Mais à l'hôpital, si on refait des examens, c'est parce que le suivi médical ne se fait plus. Il y a un vrai problème du parcours de soins, il y a un vrai problème de réorganisation de la santé en France. La médecine libérale ne permet pas d'avoir un suivi complet", juge Stéphane Le Foll.

"C'est oublier tout ce parcours de soins"

"Dire que c'est à l'hôpital de faire les efforts, c'est oublier tout ce parcours de soins", estime le député, qui plaide pour des "territoires de santé, où on coordonne, on assure une cohérence, entre les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, et l'ensemble du paramédical avec les pharmaciens" plaide t-il.

Pour le député, un parallèle peut être trouvé avec la situation du logement : "Tout l'effort est demandé aux bailleurs sociaux, avec des risques énormes sur le logement social, alors que le logement privé est exonéré de tout effort", précise l'ancien ministre et porte-parole du gouvernement Hollande.