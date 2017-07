Le groupe Les Mousquetaires veut racheter Bricorama

Bricomarché va-t-il avaler Bricorama ? Le groupement de distributeurs indépendants Les Mousquetaires (Intermarché, Bricomarché) a annoncé, mercredi 5 juillet, être entré en négociations exclusives en vue de racheter l'enseigne française spécialisée dans le bricolage. Les Mousquetaires prévoient d'acquérir les activités françaises et espagnoles de Bricorama, sans offre publique d'achat.

L'immobilier et les activités au Benelux de Bricorama – qui continueront d'être exploitées en franchise avec le groupe Intergamma – ne sont pas concernées par l'opération. Le montant de cette acquisition n'a pas été communiqué, mais porte sur un périmètre représentant un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 millions d'euros, est-il précisé. "La position de la famille Bourrelier (fondatrice de Bricorama) au capital de Bricorama SA demeure inchangée", selon le communiqué.

Le futur numéro 3 du bricolage en France

L'opération reste soumise à l'approbation des instances représentatives du personnel et de l'Autorité de la concurrence, mais les deux groupes prévoient une finalisation "à la fin du dernier trimestre 2017". "Ce rapprochement stratégique donnerait naissance au numéro 3 du marché du bricolage en France", ajoute le communiqué. Les deux enseignes bricolage des Mousquetaires, Bricomarché et Brico Cash, représentent déjà environ 10% de part de marché sur le bricolage en France. Le rapprochement avec Bricorama ferait passer le nouvel ensemble à 14%.

Ce rapprochement doit permettre "de pérenniser les points de vente intégrés et franchisés" de Bricorama, et de renforcer le développement de Bricomarché et de Brico Cash, notamment autour des centres urbains. "Fort de cette envergure, le nouveau groupe serait en meilleure position pour maintenir" ses positions "dans un marché fortement concurrentiel" et pour "répondre aux défis du commerce en ligne" tout en assurant un meilleur service aux clients.

Fondé en 1975, Bricorama dispose de 164 points de vente en France et emploie plus de 2 500 personnes. Le groupement Les Mousquetaires représente au travers de ses six enseignes (Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico Cash, Roady et Poivre Rouge) plus 3 500 points de vente, dont 505 sur ses seules enseignes de bricolage. Il a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de plus de 40 milliards d'euros, dont près de 2 milliards d'euros sur le segment du bricolage.