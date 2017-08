Une nouvelle version du mythique Combi Volkswagen prendra la route en 2022

Sa carrosserie et ses phares arrondis ne seront plus tout à fait les mêmes. Une nouvelle version du mythique Combi Volkswagen sera mise en vente à partir de 2022, a annoncé le constructeur allemand, samedi 19 août, dans un communiqué. Le grand retour de ce symbole des années 1970 avait déjà été annoncé par un dirigeant de Volkswagen, mais on ignorait la date exacte de sa commercialisation.

#VWNews. Decision to manufacture an electric #VW Microbus

based on the iconic design of the I.D. BUZZ concept. https://t.co/2hwhOeew75 pic.twitter.com/ipdFtNbhex — Volkswagen News (@vwpress_en) 19 août 2017

"Une version électrique réinventée"

La nouvelle ravira les nostalgiques du célèbre véhicule, mais plusieurs évolutions sont à prévoir. Le nouveau Combi reprendra de nombreux éléments du concept I.D. BUZZ, un modèle de minibus électrique déjà entrevu au salon automobile de Détroit (Michigan, Etats-Unis), en janvier dernier.

#VW brand chief Diess: “The I.D. BUZZ will be a fully electric and fully connected car. And it will be ready for autonomous driving.” pic.twitter.com/nxI0IpkBm7 — Volkswagen News (@vwpress_en) 21 août 2017

100% électrique, avec une capacité donnée à 111 kWh, le futur Combi aura des fonctionnalités proches de celles des voitures autonomes. "Le Microbus, son surnom aux États-Unis, a longtemps incarné le style de vie californien. À présent, nous préparons son retour à travers la nouvelle e-génération de véhicules Volkswagen et dans une version électrique réinventée", a indiqué le patron de Volkswagen, Hubert Diess, dans un communiqué. Depuis le scandale du Dieselgate, la marque allemande mise de plus en plus sur l'électrique.

Une version utilitaire dans les cartons

En plus de la version classique pour les particuliers, le Combi sera commercialisé en version utilitaire zéro-émission, "en particulier pour la livraison de colis et de marchandises au coeur des villes", a indiqué Eckhard Scholz, patron de la division véhicules commerciaux chez Volkswagen. Pour l'heure, peu de détails ont été révélés sur le futur Combi, qui devrait mesurer 4,94 mètres de long et 1,97 mètre de large. Il sera commercialisé à l'international : en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi en Asie.