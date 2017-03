Voiture de l'année : des véhicules qui marquent l'histoire de l'automobile

En 53 ans, le jury qui décerne le titre de voiture de l'année s'est rarement trompé. Que le véhicule soit populaire ou élitiste, qu'il soit un succès ou un échec commercial. La voiture de l'année marque toujours, à sa façon, l'histoire de l'automobile en Europe.

Un prix honorifique

"Il y a autant de flops que de réussites. Ça prouve seulement que ce prix-là est avant tout honorifique. C'est-à-dire que c'est un prix sur lequel les marques aiment bien communiquer. C'est excellent pour l'image de marque, pour un véhicule, pas forcément. On se rend compte que certains véhicules qui ont été élus il y a quatre ou cinq ans n'existent plus à l'heure actuelle", explique Nicolas Bernard, journaliste Auto Plus. La première lauréate en 1964 a été la Rover 2000, une voiture élégante et sophistiquée, mais pas vraiment accessible. Sa carrière sera bien courte. Au contraire de la Renault 16 distinguée en 1966.

Le JT

Les autres sujets du JT