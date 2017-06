VIDEO. Porsche remporte les 24 Heures du Mans pour la troisième année consécutive

2015, 2016, et donc 2017. Le constructeur Porsche a remporté, dimanche 18 juin, la 85e édition des 24 Heures du Mans, et ce pour la troisième année consécutive. C'est aussi sa dix-neuvième victoire dans cette mythique épreuve sarthoise.

La voiture, emmenée par l'Allemand Timo Bernhard et les Néo-Zélandais Brendon Hartley et Earl Bamber, a pris les commandes de la course un peu plus d'une heure avant l'arrivée, en dépassant l'Oreca-Gibson n°38 du Jackie Chan DC Racing, qui termine en deuxième position.

Voir la vidéo

Un nouveau fiasco pour Toyota

Coups de théâtre, rebondissements... La magie du Mans a encore bien opéré, l'édition 2017 aura été pleine de suspense de bout en bout. La course a été marquée par des ennuis mécaniques à répétition qui ont touché plusieurs écuries.

Toyota en a particulièrement fait les frais. En 2016, le constructeur japonais avait perdu la course à quelques secondes de l'arrivée. Cette année, il a dû rendre les armes bien plus tôt, dans la nuit de samedi à dimanche. En l'espace d'une demi-heure, il a vu deux de ses voitures être contraintes à l'abandon. D'abord sa n°7, à cause d'un problème de boîte de vitesses et d'embrayage. Ensuite sa n°9, qui a eu un accrochage avec un autre véhicule. Bref, ce n'était pas encore l'année de Toyota. La marque japonaise court donc toujours après son premier succès dans la Sarthe.