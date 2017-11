Pour éviter de vous faire voler votre voiture, "revenez à la bonne vieille canne antivol accrochée au volant"

Le palmarès des dix voitures les plus volées de France a été publié, lundi 20 novembre, par l'association 40 Millions d'automobilistes. Pour la quatrième année consécutive, la Smart est le véhicule le plus dérobé, devant deux modèles de Range Rover. "Les voleurs ont rattrapé leur retard et ont pris un temps d'avance (...) On a presque affaire à des multinationales du vol", a déclaré Pierre Chasseray, délégué général de 40 Millions d'automobilistes, lundi sur franceinfo.

Pourquoi la Smart Fortwo II est-elle la voiture la plus volée en France ?

Elle a un petit souci qui est la conséquence de son grand avantage. C'est un véhicule avec des panneaux plastiques qui peuvent se déclipser facilement, mais qui permettent malheureusement de se connecter assez facilement à l'électronique embarqué du véhicule. Et là, c'est facile. Vous connectez, vous déverrouillez la centralisation, vous entrez dans la voiture et vous activez le démarrage de la voiture et vous partez avec, sans aucune trace d'effraction.

On pourrait penser l'inverse : plus les voitures sont sophistiquées, plus il y a d'électronique et plus elles sont difficiles à voler ?

Alors, oui et non. Dans un premier temps, vous aviez l'électronique qui est venue casser les techniques de vol de ceux qui volaient avec effraction. L'électronique a donc été une solution. Et puis, les voleurs ont rattrapé leur retard et ont finalement pris un temps d'avance.

Est-ce que les constructeurs, du point de vue technologique, prennent des dispositions pour empêcher les vols ?

Oui. Mais le temps qu'ils travaillent à une sécurisation, vous avez un parc roulant qui existe et qui est facilement "volable". Il va falloir que les constructeurs reprennent un temps d'avance. C'est comme l'histoire du dopage et du sport : malheureusement, le dopage a rattrapé son retard et reprend un coup d'avance sur la recherche.

Les voleurs ne recherchent pas toujours les voitures les plus chères. Il y a aussi dans le classement la Twingo et la Clio.

La Clio 4 est le véhicule le plus vendu en France. Les voleurs s'y intéressent parce qu'il est très facile de revendre les pièces ou de la remettre en circulation. Vous imaginez bien qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une Renault Clio 4 qu'une autre Renault Clio 4. Il y a les véhicules qu'on vole pour pièces ou pour aller exporter. Et puis, vous avez des vols qui sont là pour être utilisés, pour être remis en circulation directement sur le territoire. On a presque affaire à des multinationales du vol.

Si on vole beaucoup, n'est-ce pas aussi parce que les pièces sont faciles à écouler ?

Oui c'est assez facile. Passer une annonce sur Internet est simple. Et puis, les automobilistes quand ils voient une affaire à petits prix sur Internet, ils ne se posent pas trop de questions. Le petit conseil que je vous donne est de revenir à la bonne vieille canne antivol qu'on accroche au volant, car le voleur n'a souvent rien pour casser cette canne au volant. Cela peut lui faire perdre du temps et il va porter son attention sur un autre véhicule. L'autre système, qui est plus onéreux, c'est le système de traqueur, de petit GPS mobile qu'on pose sur les voitures. Il permet de retrouver 95% des véhicules en moins de 24 heures. Dès que votre véhicule est volé, il faut agir.