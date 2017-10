Le Français Sébastien Ogier sacré champion du monde de rallye pour la cinquième fois d'affilée

2013, 2014, 2015, 2016 et maintenant 2017... Sébastien Ogier a été sacré champion du monde de rallye, dimanche 29 octobre, pour la cinquième fois consécutive. Le Français est certain de conserver son titre, alors qu'il reste encore une épreuve à disputer (en Australie, le 16 novembre). Après sa troisième place décrochée sur le rallye de Grande-Bretagne derrière le Britannique Elfyn Evans et le Belge Thierry Neuville, le pilote ne peut plus être rejoint en tête du championnat du monde.

Il se rapproche de la légende Sébastien Loeb

Un an tout juste après le retrait de Volkswagen avec qui il avait tout gagné, le Français inscrit donc une nouvelle ligne à son palmarès, la première avec une écurie privée, M-Sport/Ford. Ce succès fait de lui le deuxième pilote le plus titré de l'histoire du WRC et du sport automobile français derrière son compatriote Sébastien Loeb (neuf fois champion du monde). Ce dernier l'a d'ailleurs félicité sur Twitter.