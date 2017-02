Le délai d'attente pour repasser le permis de conduire s'est réduit de 30 jours en moyenne

Obtenir le permis de conduire aujourd'hui, "ce n'est plus trop dur", a assuré, jeudi 23 février, à Bobigny (Seine-Saint-Denis), le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. En déplacement dans un centre "externalisé" d'examen du Code de la route, le ministre a annoncé que les délais d'attente pour repasser cet examen avaient été réduits de 30 jours en moyenne.

Le délai d'attente pour une place d'examen au permis B après un échec était en moyenne de 93 jours en 2013. Il est passé à 63 jours en 2016, a détaillé le ministre.

Poursuite de l'externalisation du Code

Le permis "coûte moins cher, est plus transparent, suscite moins de découragement", a assuré Bruno Le Roux. Pour réduire encore ces délais et passer à une attente "de 45 jours" en moyenne, le ministère a expliqué qu'il allait poursuivre l'externalisation de l'examen du Code de la route.

Le gouvernement a confié la surveillance de cet examen à des opérateurs privés et non plus aux inspecteurs du permis de conduire. Désormais, ces derniers se consacrent avant tout à l'épreuve de conduite.

Cette externalisation, prévue dans une réforme du permis de conduire engagée en juin 2014, fait partie d'une série de mesures visant à réduire les délais pour obtenir le permis. Parmi elles, la réduction de la durée de l'épreuve de conduite (32 minutes contre 35 auparavant), qui permet aux inspecteurs de faire passer "110 000 examens supplémentaires par an", selon le ministère.