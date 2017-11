La Smart Fortwo est la voiture la plus volée en France, selon l'association 40 millions d'automobilistes

Selon les données de l'association 40 millions d'automobilistes, révélées par Le Parisien lundi 20 novembre, les voitures Smart Fortwo II, Range Rover et Range Rover Evoque sont les trois véhicules qui ont été le plus volés en France entre juillet 2016 et juillet 2017. La Ford Fiesta, la Renault Clio 4 et la Seat Leon arrivent derrière la Smart Fortwo II et les Range Rover. Elles sont suivies, entre autres, de la Citroën DS3 Découvrable, de la Renault Twingo II et de la Renault Mégane 2.

Pour établir son "palmarès des véhicules les plus volés", l'association 40 millions d'automobilistes a utilisé les données d'experts de Secure Car. Ces derniers ont classé les voitures en fonction du nombre de véhicules volés, par rapport au nombre de modèles en circulation en France. En 2016, pas moins de 108 000 véhicules ont été volés en France, selon Le Parisien. Cela représente un vol environ toutes les cinq minutes.

La marque BMW particulièrement visée

D'après le quotidien francilien, les véhicules les plus ciblés par les voleurs sont les très petites voitures, mais aussi les voitures bling-bling et haut de gamme. Le Parisien relève également que parmi les 40 modèles les plus susceptibles d'être volés, 11 appartiennent à la marque BMW. Selon Pierre Chasseray, de 40 millions d'automobilistes, cité par le journal, il s'agit de "l'œuvre de gangs très organisés avec des commandes en amont et des réseaux capables de les écouler à l’étranger". Les vols se déroulent en grande majorité – dans 72,84% des cas – pendant la nuit, selon les données de l'association. Près de 21% d'entre eux ont lieu en centre-ville, 24% en banlieue et 16% des vols se déroulent dans les communes rurales.