Fraude présumée aux moteurs diesel chez Renault : Cécile Duflot demande le départ du dirigeant Carlos Ghosn

Cécile Duflot, députée écologiste de Paris, a estimé jeudi 16 mars, dans l'émission #8H30Apathie sur franceinfo, que le président de Renault, Carlos Ghosn, doit quitter ses fonctions car les dirigeants du constructeur français ont "une grosse responsabilité" dans l'affaire de la fraude présumée aux émissions polluantes des moteurs diesel, révélée par la Répression des fraudes.

Affaire #Renault : "il faut une nouvelle génération de dirigeants", estime Cécile Duflot #8h30Aphatie pic.twitter.com/ZyBRPU9A4a — franceinfo (@franceinfo) 16 mars 2017

"Il y a une grosse responsabilité de la part de ses dirigeants qui en plus, lui [Ndrl Carlos Ghosn] particulièrement, ont touché des sommes faramineuses d'argent, pour mettre en danger la population, pour mettre en danger leurs salariés, pour mettre en danger l'entreprise. Il y a une irresponsabilité totale", a-t-elle expliqué.

Selon elle, Carlos Ghosn doit partir car il faut "une nouvelle génération de dirigeants". Cécile Duflot estime qu'il "faut aller au bout" de l'enquête, au risque de déstabiliser le groupe Renault.

La question qui est en jeu, c'est la question de la santé publique, ce sont ces milliers d'enfants qui ont des problèmes d'insuffisance respiratoire ou d'asthme. Cécile Duflot à franceinfo

"Cela m'inquiète car quand on connaît les conséquences sur la santé, notamment des particules fines, on voit que plutôt que de résoudre ce problème, on a cherché, y compris le constructeur français, à le cacher", a dénoncé la député EELV. "C'est un drame parce que cela a des conséquences sur la santé, des conséquences qui sont avérées", a-t-elle ajouté.