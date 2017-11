Dordogne : du gazole dans la pompe à sans-plomb, des dizaines de voitures en panne

Au moins une trentaine d'automobilistes sont tombés en panne entre ce jeudi soir et ce vendredi matin après avoir fait le plein d'essence dans une station Leclerc de Périgueux (Dordogne), rapporte France Bleu Périgord ce samedi 4 novembre.

2 000 litres de gazole dans la cuve réservée au sans-plomb

Le transporteur s'est trompé de cuve et a versé 2 000 litres de gazole dans celle réservée au sans-plomb 95-E10. Selon nos confrères de France Bleu Périgord, au moins une trentaine de clients se sont déjà manifestés auprès de la direction du Leclerc samedi matin parce que leur voiture ne démarrait plus. De nombreux autres automobilistes pourraient être touchés puisque tous ceux qui ont fait le plein d'E10 entre ce jeudi soir et vendredi matin dans cette station sont concernés.

Le transporteur a reconnu son erreur

La direction de Leclerc propose aux clients en panne et qui auraient fait le plein entre jeudi soir et vendredi matin de venir se présenter aux comptoirs des magasins Leclerc de Périgueux et Trélissac. Ils seront renvoyés vers l'assureur du transporteur, qui reconnaît la faute et devrait prendre en charge les coûts des réparation et les pleins d'essence.