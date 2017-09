Emploi : les artisans bientôt auto-entrepreneurs ?

Commerçants, plombiers ou maçons, beaucoup pourront bientôt changer de statut et passer d’artisans indépendants à micro-entrepreneurs. Le premier ministre l’annoncera mardi 5 septembre, mais avec des avantages seront finalement limités pour les artisans. Jusqu’à présent, pour être micro-entrepreneur, il faut réaliser maximum 33 100 euros de chiffres d’affaires par an. Avantages de ce statut : des démarches simples et pas de TVA à payer.

Une réforme moins avantageuse que prévu

Ce statut sera bientôt accessible à tous les artisans, dans la limite de 66 200 euros de chiffres d’affaires par an. Tous bénéficieront de la simplification, mais la TVA restera à payer. La réforme est finalement moins avantageuse que prévu. Mais cela présente un avantage important pour Bercy : plusieurs millions d’euros resteront dans les caisses de l’État.

