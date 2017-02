Attentats : Paris et l'Ile-de-France ont perdu 1,5 million de touristes en 2016

Paris et sa région ont perdu 1,5 million de touristes en 2016, des visiteurs chinois, japonais mais aussi européens refroidis par les attentats, même si la tendance semble s'inverser depuis novembre, selon le bilan publié mardi 21 février par le Comité régional du tourisme. Voici les principaux enseignements de ce bilan.

Une baisse "moins importante que prévu"

Des arrivées hôtelières en recul de 4,7%, et même de 8,8% s'agissant des seuls visiteurs étrangers : "Au total, en 2016, les hôteliers franciliens ont accueilli 1,5 million de touristes français et internationaux en moins par rapport à 2015", résume le CRT. La bonne nouvelle vient du tourisme d'affaires, en forte progression l'an dernier au point que le nombre de nuitées générées par des déplacements professionnels est "supérieur" aux années record de 2011 et 2012.

Au total cependant, en données sonnantes et trébuchantes, la baisse de la fréquentation touristique se traduit par près de 1,3 milliard d'euros de manque à gagner pour la région, estime le CRT. Mais ce dernier juge que le bilan 2016 a enregistré "une baisse moins importante que prévu", grâce à une "excellente fréquentation" en novembre et lors des fêtes de fin d'année, qui a "permis de combler une partie du retard accumulé."

Ces "signes de reprise" se sont traduits par des arrivées hôtelières en hausse de 12,5% en novembre-décembre, "soit 581 000 touristes en plus". Une "embellie" confirmée en janvier selon des retours de professionnels transmis au CRT, en raison par exemple de la tenue du Mondial de handball, du salon Maison et Objet ou encore de la fashion week.

Les visiteurs chinois et japonais ont notamment fait défaut

La Chine - troisième contingent de visiteurs étrangers pour Paris et l'Ile-de-France - a envoyé 268 000 touristes en moins, soit une baisse de 21,5%. Le Japon enregistre le plus fort recul en arrivées hôtelières, -41,2% (soit 225 000 touristes perdus). L'Europe n'est pas en reste : la fréquentation touristique des Italiens s'affiche en repli de 26,1% sur un an, celle des Britanniques de 8,6% et des Espagnols 9,9%. Quant à la Russie, elle est en baisse de 27,6%, soit une perte de 65 000 touristes.

Le CRT Paris Ile-de-France tient à souligner que la clientèle américaine - la première en nombre pour la destination - a été "peu impactée" avec une baisse de 4,9% sur un an, soit un déficit de 100 000 visiteurs.

Le nombre de touristes français est pour sa part resté quasi stable (-0,8% à 16,7 millions).

La Tour Montparnasse, l'Arc de triomphe et le Louvre en baisse

La fréquentation des musées et monuments franciliens a été "mitigée" en 2016: grâce à "une belle programmation", certains sites ont su tirer leur épingle du jeu comme le Centre Pompidou avec +9% par rapport à 2015.

A contrario, d'autres sites "ont fortement subi la désaffection des touristes et l'annulation des déplacements des groupes scolaires" comme la Tour Montparnasse (-32%), l'Arc de triomphe (-24%), les musées du Louvre (-13,3%) et d'Orsay (-12,9%), le château de Versailles (-9,8%) ou encore Disneyland Paris (-9,5%).