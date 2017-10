Etincelles dans le moteur, turbulences, passagers énervés... Des pilotes racontent leurs pires frayeurs en plein vol

Attachez votre ceinture, ça va secouer. Des pilotes d'avion ont accepté de raconter sur Reddit (lien en anglais) les moments les plus effrayants qu'ils ont vécus en plein vol. Le pire, c'est que les passagers n'ont souvent rien remarqué. Franceinfo a sélectionné quelques témoignages.

"Des étincelles dans le moteur"

TangoFoxtrotSierra (son pseudo sur Reddit) n'est pas prêt d'oublier ce vol de nuit. A peine avait-il décollé que la lumière d'un alternateur s'est allumée. Le pilote remarque alors "une pluie d'étincelles provenant du moteur droit". A l'arrière, les passagers se demandent ce qui se passe, commencent à s'agiter. "J'éteins l'alternateur mais les étincelles continuent de voler." Au cas où, il précise : "voir des étincelles voler à l'avant de votre moteur n'est jamais une bonne chose". Au final, l'avion arrive à bon port. Morale de l'histoire : l'un des mécaniciens avait oublié de bien resserrer les fils de l'alternateur après une inspection.

"Cet avion va s'écraser et nous allons tous mourir"

MysticCurse n'oubliera jamais son dernier vol entre Minneapolis et Détroit en octobre 2009. "Pour commencer, raconte l'hôtesse de l'air, on est tombé sur un psychopate qui disait que 'cet avion allait s'écraser et que nous allions tous mourir'". Pas le choix, elle a fini par déplacer cette personne pour essayer de la calmer. Il a aussi fallu calmer des passagers paniqués.

Mais ce n'est pas tout. Ce jour-là, l'appareil se retrouve en pleine turbulence. "Les boissons volaient dans les airs", "les gens hurlaient", "des agents de bord se sont mis à pleurer", "c'était une scène horrible."

L'avion se dirige vers l'aéroport de Détroit. Mais "évidemment", "les pistes étaient glacées", et "on a glissé une fois après avoir atterri." Aujourd'hui, elle s'étonne encore : "Honnêtement, je suis surprise que l'avion ne se soit pas retourné". La sécurité de l'aéroport est montée à bord de l'avion, a pris en charge "le "fou". Vu les conditions de vol, la compagnie a offert un bon à chaque passager et membre d'équipage. "De mémoire, ça valait environ 350 dollars".

"Une fillette de quatre ans m 'a frappé au visage"

Imadeanasaur est, lui, agent de bord. La pire chose qui lui soit arrivé, c'est la fois où une "horrible fillette de quatre ans" l'a frappé au visage. Il se souvient : "Franchement, c'était horrible. Je ne me suis senti capable de frapper un enfant au visage. Mais ce jour-là, il a vraiment fallu que je me retienne."

Ah, il y a aussi cette fois où il est tombé sur "d'énormes tas de caca dans les toilettes." Il s'agace : "je vole sur des avions d'hélice et nos vols ne sont jamais plus de deux heures, s'il vous plaît juste caca d'avance, je vous en prie !"