Etats-Unis : Boeing teste un nouveau moteur en dessinant un avion dans le ciel

Les équipes de Boeing ont des plaisirs simples. Pour tester un moteur amélioré destiné à équiper ses 787 Dreamliner sur les longues distances, le géant de l'aéronautique a tout simplement effectué un vol de test de 18 heures dans le ciel américain selon un tracé qui dessinait une forme d'avion. Le voyage, débuté mercredi 2 août à Seattle, s'est terminé le lendemain matin sans encombre.

