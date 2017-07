Des centaines de vols annulés après une grève des pilotes de Hop!, une filiale d'Air France

La nouvelle a de quoi inquiéter certains vacanciers. Une grève des pilotes de Hop!, filiale d'Air France, entraîne l'annulation de plus de 250 vols, dimanche 16 et lundi 17 juillet. Le groupe Air France estime que 87% de ses vols seront maintenus sur ces deux dates. Le mouvement doit durer jusqu'à mardi inclus, et porte sur les conditions de travail des pilotes.

Selon des listes de vols annulés publiées sur le site de Hop!, 120 vols sont annulés dimanche, et 132 le seront lundi. Cette filiale d'Air France assure uniquement des vols en France ou en direction de villes européennes.

27% de grévistes dimanche

Le trafic devait rester normal pour les avions de type Airbus et les liaisons entre l'aéroport parisien d'Orly et les villes de Nice, Bordeaux, Toulouse et Marseille.

Pour les trois prochains jours, près de 27% des grévistes sont recensés par la compagnie, contre 26% vendredi et samedi, "un grand succès" pour le président du syndicat SNPL Hop!, majoritaire chez les pilotes.

C'est la première fois qu'une grève touche les pilotes de cette jeune filiale d'Air France, qui a absorbé les anciennes compagnies régionales Airlinair, Brit Air et Regional en avril 2016. Cette fusion a rendu caducs les accords sociaux précédents, et les grévistes protestent contre les nouvelles conditions de travail.