Airbus décroche une commande historique de 430 avions, pour plus de 42 milliards d'euros

Airbus a décroché une commande historique de 430 moyen-courriers de la famille A320 par la société américaine d'investissements Indigo Partners, pour un montant de 49,5 milliards de dollars (42 milliards d'euros), prix catalogue, annonce le groupe aéronautique sur son compte Twitter.

#DAS17: proud to share our largest single commercial announcement ever with Indigo Partners' four portfolio airlines following the signature of a Memorandum of Understanding for 430 #A320neo Family aircraft - a deal worth nearly $50 billion at list prices. An Airbus record! pic.twitter.com/fX3lcLnmgK