VIDEO. Les montagnes russes du parc Universal Studios d'Orlando comme si vous y étiez

Envie de faire un tour dans les montagnes russes du parc d'attraction Universal Studios, sans avoir à faire le voyage jusqu'à Orlando, en Floride (Etats-Unis) ? Grâce à cette vidéo à 360 degrés, vous pouvez découvrir le spectaculaire et décoiffant Hollywood Rip Ride Rockit comme si vous y étiez.

La vidéo, filmée par six caméras GoPro synchronisées et postée sur YouTube en août 2015, a été abondemment partagée sur Twitter depuis le dimanche 3 septembre. Plus de 160 000 internautes ont retweeté le message de @sanaG4L et 229 000 autres ont "aimé" son tweet.

Tilt your phone for a surprise omg this ain't 2017 anymore we in 3027 now pic.twitter.com/qZWO5PY2st — san (@sanaG4L) 3 septembre 2017

Le Hollywood Rip Ride Rockit du parc d'attractions des studios Universal à Orlando était connue des adeptes de sensations. Haut de 51 mètres, ce grand huit possède 1 200 m de rails qui permettent des descentes vertigineuses et des loopings à plus de 100 km/h.