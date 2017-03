VIDEO. Les aurores boréales du pôle Sud observées depuis un avion

Ils ont pu profiter d'une vue imprenable. Embarqués sur un vol spécialement organisé pour observer des aurores boréales, dans la nuit du 23 au 24 mars, en direction du pôle Sud, 150 passagers ont pu observer ces phénomènes lumineux, habituels à cette période de l'année. Dans cette vidéo, prise en accéléré, on peut parfaitement distinguer ces voiles vertes dans le ciel.

"Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. C'est une incroyable expérience et nous sommes éternellement reconnaissants d'avoir pu participer à cet événement remarquable", a écrit Roz Charlton sur la page Facebook de l'aventure.

Le vol Air New Zealand, dans lequel ces photographes et passionnés d'astronomie avaient pris place, a quitté Dunedin, dans le Sud de la Nouvelle-Zélande, le 23 mars à 21 heures. Il s'est ensuite dirigé vers le pôle Sud, avant de faire demi-tour une fois les aurores boréales photographiées. L'avion est revenu à sa ville de départ le lendemain, à 5 heures du matin.

Le vol a été organisé pour profiter de l'équinoxe, lors duquel ces phénomènes sont plus courants. Si vous souhaitez faire de même, il faudra préparer votre porte-monnaie. Le prix du billet est très cher, rappelle l'Otago Daily Times. Comptez plus de 2500 euros pour deux places côté fenêtre en classe économique, et 8500 en classe business.

Huge congrats to @iangriffin & crew for making #flighttothelights a reality. @FlyAirNZ is this the most impressive wing shot ever? #Nextyear pic.twitter.com/ZZQdrBn0t8