VIDEO. Deux frères battent un record du monde en montant 90 marches en équilibre sur la tête l'un de l'autre

Un record qui vaut une belle prise de tête. Deux frères vietnamiens, Giang Quoc Co et Giang Quoc Nghiep, sont entrés dans le livre Guinness des records, jeudi 22 décembre 2016, en réussissant à gravir les 90 marches de la cathédrale Sainte-Marie de Gérone (Espagne) en 52 secondes. Vous ne trouvez pas ça impressionnant ? Et si on vous dit qu'ils ont réussi cette performance alors que l'un se trouvait sur la tête en équilibre sur celle de son frère, vous en pensez quoi ? Oui, c'est assez fou, surtout quand on voit les images de cette performance.

Les mêmes marches filmées dans "Game of Thrones"

Le site de cet exploit sera forcément familier aux fans de séries. Ces marches avaient déjà été rendues célèbres grâce à un épisode de Game of Thrones diffusé lors de la saison 6 de la série.

Les frères Giang Quoc Co et Giang Quoc Nghiep ont battu un record qui datait de 2014, détenu par deux Chinois qui avaient monté 25 marches, rappelle le site du Guinness des records.