Vacances : trois règles d'or pour alléger vos valises

"La chambre est au troisième étage et il n'y a pas d'ascenseur." Tous les touristes qui ont trimballé leurs valises de 30 kg à bout de bras connaissent le sentiment de désespoir intense qui s'empare de vous à cette annonce. Pourquoi a-t-il fallu que vous apportiez tant de choses dans cette fichue valise ? Parce que vous ne savez peut-être pas bien la faire.

La solution est dans le minimalisme. Voyager léger, c'est non seulement être plus flexible et mobile, mais aussi économiser, car on évite de payer pour des bagages supplémentaires. Franceinfo vous donne quelques conseils, à la veille des départs en vacances.

1 Anticipez

Regardez la météo. Élémentaire ! Si la température moyenne tourne autour de 30°C, avec une chute à 22°C en soirée, vous pourrez oublier les pulls et prendre davantage de vêtements légers à la place.

Faites une liste. Vous perdrez certes un peu en spontanéité, mais une liste vous permettra de déterminer ce qui est indispensable à votre voyage (papiers, médicaments, vêtements, etc.) ou pas (trois types de chaussures, autant de livres et un grand tube de crème exfoliante).

Prenez un sac plus petit. Dès le départ, choisissez une valise ou un sac (selon le type de voyage que vous faites) robuste mais léger, et de préférence petit ou moyen. Quand on dispose d'une grande valise, il est difficile de ne la remplir qu’à moitié.

2 Triez sans pitié

Combinez vos vêtements. Un voyage n’est pas le moment d’essayer de nouvelles tenues : emportez les vêtements que vous êtes sûr de porter. Avant de partir, répartissez-les par genre : tops, pantalons/shorts/jupes, robes, etc., et prenez-en un ou deux de chaque.

Pour composer un maximum de tenues à partir d’un minimum de vêtements, optez pour des couleurs basiques. Ce sont les accessoires qui apporteront la touche de couleur. Dans cette vidéo, on obtient 45 tenues différentes avec seulement dix vêtements, un foulard et un coupe-vent.

De même, évitez les vêtements qui se froissent facilement ou ceux qui se salissent vite. Quant aux chaussures, deux paires - une pour la marche dans la journée, l’autre pour les soirées ou sorties - devraient vous suffire, sachant que vous trouverez probablement les tongs et pantoufles sur votre lieu de vacances.

Empruntez ou achetez sur place. Renseignez-vous sur les services proposés par votre structure d'hébergement. Il y a un sèche-cheveux à disposition ? Pas besoin d’en prendre. Même si vous partez avec un enfant en bas âge, il est possible d'alléger votre barda. Vérifiez si vous pouvez louer du matériel de puériculture sur place : cela vous évitera de vous charger avec la poussette, la chaise haute, etc. Depuis 2009, le Label Qualité Famille Family est mis en place pour les hébergements touristiques et restaurants adaptés aux enfants. "Les hébergements concernés disposent d’équipements de puériculture, de jeux pour les enfants", explique le site Psycho enfants.fr. Vous pouvez emmener en petite quantité des objets jetables comme les bavoirs, biberons ou lingettes, car vous pourrez les renouveler sur place.

Réduisez les cosmétiques. Si vous voyagez en groupe ou en famille, essayez de partager les mêmes produits. Par ailleurs, nul besoin d’emporter des flacons entiers. Procurez-vous des miniflacons, boîtes et tubes à remplir avec la quantité nécessaire.

Beaucoup de magasins de cosmétiques vous offrent des échantillons lors de vos achats : gardez-les pour vos voyages. Ils sont légers et, en plus, ils sont autorisés en avion.

Cette vidéo de "Cityline", un talk-show américain, explique comment préparer une trousse de toilette à base d'échantillons, de produits en taille réduite et de miniflacons (en anglais) :

Enfin, optez pour les cosmétiques multiusages : crèmes visage et corps, shampoings-douches qui peuvent aussi servir de mousse à raser… Sur son blog Le Sac à dos, le globe-trotter Ryan vante ainsi les performances d'un savon qui se transforme en "shampoing, gel douche, dentifrice, mousse à raser et liquide vaisselle".

3 Pliez, roulez, compressez

Il ne vous reste qu'à mettre tout cela dans votre valise. Deux règles : rouler et plier ! Vous avez déjà joué à Tetris ? Dans ce cas, disposer vos vêtements roulés dans vos bagages sera un jeu d'enfant.



Un exemple dans cette vidéo :

Si vous avez des vêtements qui se froissent facilement, pliez-les et comblez les trous avec ceux qui ne risquent pas de se froisser (chaussettes, survêtement…). Outre la place gagnée, cela vous permet de bloquer vos affaires et d'éviter ainsi tout risque de gel douche répandu dans vos affaires…

Voici une démonstration (en anglais) d'un professionnel du pliage :

Pour gagner encore plus de place, utilisez une housse de rangement sous vide. Le principe est simple : vous rangez vos affaires dans la housse, vous la refermez et vous en expulsez l'air avec un coup d'aspirateur. Mais attention : si vos vêtements réduisent de volume, le poids de votre valise reste le même. Et il vous faudra trouver un aspirateur sur votre lieu de vacances pour faire la même chose au retour.