VIDEO. Vacances : le bon plan de la location groupée

Profiter d'une immense villa, boire un cocktail les pieds dans l'eau, se baigner dans une piscine avec une vue à couper le souffle : ces vacances grand luxe sont désormais de plus en plus accessibles. Près de Narbonne (Aude), ces amis d'enfance ont loué un petit château de 355 mètres carrés sur deux étages où chacun a sa propre chambre. "Voici une des chambres parentales, avec salle de bain attenante... donc là, c'est le grand confort. Chacun a son espace. Quelquefois, on est en même en train de se chercher...", rigole Céline Michoux.

Deux grands salons, une bibliothèque et une piscine immense. Pour obtenir cette location à un prix abordable, ces quatre familles ont décidé de partir ensemble pour 1 000 euros la semaine. "L'année dernière, on était partis en mobile-home dans un camping. On en avait eu pour 1 000 euros dans un camping", précise Céline Michoux.

