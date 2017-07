Poisson, chien, chat... Que faire de votre animal de compagnie pendant les vacances cet été ?

Vous êtes en fin en vacances (ou le serez dans les prochaines semaines), et vous ne savez pas quoi faire de votre Félix adoré, de votre Snoopy d'amour, ou de votre Némo préféré ? Si vous n'avez vraiment pas la possibilité d'emmener avec vous votre animal de compagnie, et que vous ne pouvez pas compter sur l'aide de vos amis (vous n'êtes sûrement pas de ceux qui abandonnent leurs animaux !), franceinfo vous propose quelques solutions pour qu'il soit bichonné pendant que vous vous dorerez la pilule.

Le laisser seul à la maison (mais le nourrir quand même)

Comment ça marche ? Des distributeurs de nourriture ou des abreuvoirs automatiques permettent de fournir une quantité régulière de croquettes et d’eau plusieurs fois par jour.

Pour qui ? Les poissons. Ils peuvent rester seuls pendant une ou deux semaines. Les oiseaux peuvent se débrouiller quelques jours avec des mangeoires et abreuvoirs bien remplis. Même si des distributeurs pour chats et chiens existent, ils ne pourront vous dépanner que le temps d'un week-end (pour le chat) ou d'une journée (pour le chien).

Combien ça coûte ? De 20 à 60 euros pour les poissons ; de 20 à 100 euros pour les chats/chiens.

Les + Un faible coût ; la possibilité de les réutiliser.

Les - Un distributeur ne prend pas soin de vos animaux. Il ne nettoie pas l'aquarium, le terrarium ou la litière. De même, s'il s’agit d’un distributeur électrique, en cas de panne de courant, vos chouchous pourraient se retrouver sans nourriture.

S'entraider entre particuliers

Comment ça marche ? Laissez une annonce chez votre vétérinaire ou sur internet (sur Animal futé, Animalin.com, Yoopies ou DogSitting par exemple) pour rencontrer un propriétaire d'animaux souhaitant échanger des services de garde. Avant de confier votre bichon à quelqu’un, il est souhaitable de le familiariser avec son nouvel entourage, surtout pour les chiens et les chats.

Pour qui ? Tous les animaux. Mais ce système est particulièrement adapté à ceux qui ne peuvent pas être laissés seuls.

Combien ça coûte ? C'est gratuit, car il s’agit d’un échange de services. Un site comme Animal futé vous fera toutefois payer une adhésion annuelle.

Les + Votre animal n’est pas seul, quelqu’un s'occupe de sa nourriture, de ses activités physiques et de son entretien. C'est également l'occasion pour lui de côtoyer d’autres animaux. Et tout ça gratuitement.

Les - Il n’y a pas vraiment de points négatifs, sauf si vous tombez sur une personne mal intentionnée. Comme dans toute relation fondée sur la confiance, les mauvaises surprises sont toujours possibles. Vous pouvez vous en protéger avec un contrat de garde d’animaux qui précise les conditions de la garde.

Le faire garder à domicile

Comment ça marche ? Deux possibilités : soit vous passez une annonce sur internet ou près de chez vous, soit vous vous adressez à un organisme qui met en relation des propriétaires et des gardiens (liste non exhaustive : Animal keeping, Toutounounou, Animaux service, Ani maison, Gardicanin, Ilidor...). La "nounou" vient chez vous pour nourrir votre animal, changer sa litière, le sortir, etc. Une autre solution consiste à faire héberger votre petit compagnon chez une famille d'accueil qui joue les maîtres de remplacement.

Pour qui ? Pour les animaux qui ont besoin d'une présence humaine. La garde à domicile permet par la même occasion de ne pas laisser votre maison vide en votre absence.

Combien ça coûte ? Le tarif par jour de garde à domicile va de 7 euros à une vingtaine d’euros, en fonction de l’animal et du nombre de visites. Il existe également des forfaits : d’une centaine à quelques centaines d’euros, en fonction de la durée du séjour et du type d’animal. Pour un séjour dans une famille d’accueil, comptez entre 5 et 20 euros par jour.

Les + Dans le cas d’une garde à domicile chez vous, votre animal est dans son environnement naturel. S'il séjourne dans une famille d’accueil, vous savez que quelqu'un s'occupe de lui et qu'il n'est pas seul.

Les - Comme pour l’échange de garde entre particuliers, le système repose sur la confiance. Les agences exigent habituellement que la famille d’accueil fournisse des pièces d’identité et des justificatifs de domicile, de même qu'un extrait de casier judiciaire pour les visiteurs promeneurs de chiens. Toutefois, des litiges ou incidents peuvent survenir : blessures, maladie, décès ou même abandon. Pour couvrir ces problèmes éventuels, il est recommandé de signer un contrat de garde entre particuliers.

Le mettre en pension

Comment ça marche ? Votre animal est accueilli dans une pension où il dispose d’un box individuel ou collectif, est nourri et sorti. Vérifiez que la pension dispose des assurances indispensables (notamment responsabilité civile) et qu'elle a souscrit un contrat de garde.

Pour qui ? Les chiens et chats habitués à être séparés de leur maître. Mais aussi les nouveaux animaux de compagnie (NAC) comme les rongeurs, volatiles, reptiles, etc.

Combien ça coûte ? Entre 3 et 5 euros par jour pour les NAC, 8 et 12 euros pour les chats et 12 et 20 euros pour des chiens. Le prix varie aussi en fonction du jour, de nombre d’animaux et des services proposés par la pension.



Les + Ce sont des personnes qualifiées qui soignent vos animaux et le système est encadré par la loi.

Les - Votre compagnon ne bénéficie pas d'une garde personnalisée et il peut avoir un sentiment d'abandon et de solitude, car il ne se trouve plus dans son environnement familier. De même, les tarifs peuvent s'avérer trop élevés pour les propriétaires, surtout pour un long séjour.