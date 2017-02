Journée classée noire dans les Alpes dans le sens des départs

La circulation s’annonce difficile, ce samedi 25 février, dans les Alpes, indique Bison Futé dans un communiqué. La journée est classée noire dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.

Ce week-end marque le début de la deuxième semaine des vacances scolaires pour la zone A et la fin pour la zone B. Il s’agit également du début des vacances en Belgique et aux Pays-Bas, qui représentent 27% de la clientèle étrangère des stations de sports d'hiver, souligne Bison Futé. Le trafic devrait être "particulièrement difficile sur les axes d'Auvergne-Rhône-Alpes menant aux stations de ski". Il est conseillé d'éviter l’A40 et l’A43, entre 8h et 18h.

Circulation dense au niveau national

Dans le reste du pays, la circulation devrait également être dense. Principalement entre 10h et 12h, sur l’A6 entre Mâcon et Beaune, et sur l’A31 entre Dijon et Langres.

Dans le sens des retours, la journée est classée verte au niveau national, orange en Bourgogne, en Franche-Comté et en Auvergne- Rhône-Alpes.

Il est recommandé de quitter les grandes vallées alpines avant 9h ou après 17h. Il sera également difficile de circuler sur l’A6, l’A31 et l’A5, notamment entre 15h et 17h.

Dimanche, un retour au vert est prévu sur l'ensemble des axes routiers de France.