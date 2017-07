VIDEO. Caravane, sponsors : le Tour de France des marques

Derrière la course cycliste, c’est l’autre Tour de France, celui des sponsors, de la caravane : 35 marques, 12 kilomètres de cortège et 12 millions de spectateurs en bord de route. Une campagne publicitaire très rentable comme pour cette marque de frites. En juillet, ses ventes bondissent de 10% en magasin car sur le Tour, elle fait parler d’elle en distribuant ces simples sacs.

Un marché en or

"C’est un rapport de 1 pour 10. C’est un budget de 13 millions d’investissement dans l’équipe, pour être le partenaire titre, il y a 130 millions en équivalent. Il y a très peu d’action de communication qui offre ce type de rentabilité", explique Yvon Breton, Directeur du Sponsoring AG2R La Mondiale. Le Tour de France est bien un véritable marché en or.

