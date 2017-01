2017 : l’année des ponts sur le calendrier des salariés

En ce début d’année, les salariés regardent de près le calendrier pour vérifier quel jour tombe le 14 juillet ou le 11 novembre. Le programme 2017 des jours fériés a de quoi les réjouir, ils seront avantagés par rapport à 2016.

Certains des 11 jours fériés plutôt bien placés

Le 1er mai 2017 sera fêté un lundi, comme le 8 mai. Cette année, le 14 juillet sera célébré un vendredi. La journée de Noël s’illuminera un lundi tout comme le 1er janvier 2018. Le 1er novembre tombe en pleine semaine, un mercredi, et le 11 novembre, un samedi. Ce sont des dates qui arrangeront un certain nombre de salariés, ceux qui peuvent poser des jours de congés afin de prolonger du repos et même s'offrir de mini-vacances. Il faut ajouter à ce calendrier propice aux ponts les habituels lundis de Pâques et de Pentecôte, ainsi que le jeudi de l'Ascension le 25 mai, sans oublier l'Assomption, le 15 août, qui s’inscrit un mardi. Quand on empile ces rallonges potentielles, on arrive à l’aménagement de six week-ends de trois jours, et pourquoi pas, deux week-ends de quatre jours.

Le tourisme compte bien bénéficier du calendrier

Le calendrier 2017 se présente comme une aubaine pour le secteur touristique, qui a notamment souffert en 2016 de l’effet des attentats. En revanche, les chefs d'entreprises des autres pans de l'économie française appréhendent la possibilité pour les salariés de répartir avantageusement les congés. Avec ces jours fériés qui tombent en semaine, l’année 2017 comptabilise 251 jours ouvrés, soit deux de moins que l'an dernier. L'Institut nationale de la statistique et des études économiques (Insee) a calculé l’effet sur la croissance. Le produit intérieur brut (PIB) devrait être impacté de 0,1 point, soit l’équivalent d'environ deux milliards d'euros.

Pour rappel, depuis deux ans, le Medef propose de supprimer deux des onze jours fériés du calendrier. L'organisation patronale estime que la mesure permettrait de créer 100 000 emplois.