Nord : la venue d'un dresseur d'ours sur un marché de Noël provoque un tollé

Il s'appelle Valentin, vient du Canada et doit être la vedette d'un spectacle, prévu samedi 24 décembre. Pour animer son marché de Noël, le maire de la commune d'Hazebrouck (Nord) a en effet décidé de faire venir un ours noir et son dresseur, rapporte France Bleu Nord.

Une pétition a recueilli plus de 38 000 signatures

Mais la possible venue de l'ursidé a déclenché l'ire de certains élus et de plusieurs organismes de défense des animaux. Interrogée par la radio, Isabelle Beuraert, adjointe chargée de l'environnement, dénonce ainsi une pratique "digne du Moyen Age". Une des associations de protection des animaux a lancé une pétition en ligne qui a déjà recueilli plus de 38 000 signatures, jeudi après-midi.

Contacté, le maire d'Hazebrouck, Bernard Debaecker, assume son idée et dit vouloir offrir un spectacle aux enfants. Il indique que la venue d'autres animaux est d'ailleurs prévue avec des dromadaires, le 28 décembre, et des chiens-loups, le 30. Il y a trois ans, la venue du même dresseur d'ours avait déjà créé la polémique à Calais.