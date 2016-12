VIDEOS. Pour fêter Noël, retrouvez toutes les vidéos de notre calendrier de l'Avent

Une vidéo à la place du traditionnel chocolat. A l'approche des fêtes de Noël, franceinfo vous a concocté un calendrier de l'Avent particulier. Chaque jour, nous vous avons montré, en vidéo, une histoire qui fait sourire, un comportement admirable ou encore un animal craquant. Mais ce n'est pas parce que le réveillon est passé que vous n'avez pas envie d'une dernière dose d'esprit de Noël. Franceinfo a pensé à vous, avec cette compilation de nos 24 vidéos.

1er décembre : un wombat très sociable

George, le petit animal, vit dans un parc du sud-est de l'Australie, et semble ne pas pouvoir se passer du gardien.

2 décembre : des policiers rejoignent un flashmob

A Birmingham (Royaume-Uni), des policiers se sont joints aux danseurs, dans une gare, pour protester en musique contre les mariages forcés.

3 décembre : un perroquet brillant imitateur de Sia

Cet oiseau philippin chante le morceau Chandelier aussi bien que votre voisin sous la douche, jusqu'au fameux "1, 2, 3, 1, 2, 3, drink".

4 décembre : une skieuse aveugle et épanouie

Danelle Umstead est skieuse professionnelle, et sa cécité n'est pas un obstacle, grâce notamment à l'aide de son mari, qui est aussi son guide.

5 décembre : un bébé manchot sauvé dans les égouts de Sydney

Ce sont des fans de street art qui ont fait cette étonnante rencontre et ont mis le petit animal à l'abri.

6 décembre : ils se déguisent pour amuser la police

Des caméras ont été installées dans une ville du Kansas (Etats-Unis) pour repérer un puma. A la place, les policiers ont découvert que des habitants s'amusaient à défiler déguisés devant l'appareil.

7 décembre : un enfant retrouve un vélo qu'il pensait perdu à jamais

Ce jeune Irlandais qui s'était fait voler son vélo, cadeau de son père défunt, l'a retrouvé "comme par magie" , grâce à un appel lancé par sa mère sur internet.

8 décembre : un bébé trisomique égérie d'une marque de vêtements

L'histoire d'Asher, refoulé par une agence à cause de son handicap, a provoqué tant d'émotion sur internet qu'une marque a contacté ses parents, et en a fait la figure d'une campagne de mode.

9 décembre : une ourse polaire découvre la neige

Née il y a à peine un an et pensionnaire du zoo de Portland, Nora n'avait jamais vu un flocon avant le 6 décembre. Une découverte qui semble l'avoir mise en joie.

10 décembre : des chanteurs redonnent le sourire dans le métro parisien

Un groupe d'artistes, bien décidé à faire sourire les usagers du métro parisien, s'est fondu dans la foule des voyageurs pour entonner une joyeuse chanson.

11 décembre : un chauffeur de VTC fait chanter ses clients

Jonathan Gaurano vit en Californie (Etats-Unis). Il distribue des déguisements de Noël avant de faire chanter ses clients sur All I Want For Christmas de Mariah Carey.

12 décembre : un oiseau au rire communicatif

Dans le parc Symbio Wildlife, en Australie un martin-chasseur albinos possède un cri qui ressemble en tous points à un fou rire.







13 décembre : un couple fondu de Noël

Un couple d'Allemands décore sa maison sans retenue. Dans leurs 105 m2, on compte pas moins de 100 sapins décorés de mille couleurs, des centaines de guirlandes et plus de 16 000 boules de Noël.

14 décembre : une demande en mariage en prison

Cameron a eu une idée originale pour s'agenouiller devant sa fiancée Amber. Le faire là où elle travaille, soit dans une prison du comté de Washington, dans l'Etat du Nebraska (Etats-Unis).

15 décembre : un carnaval de Noël pour les animaux

Des chiens, des chats, des tortues défilent devant un public à Lima (Pérou), vêtus de costumes de Noël. Une initiative pour sensibiliser sur les droits des animaux.

16 décembre : des animaux du zoo de Londres ouvrent leurs cadeaux

Les animaux ont découvert des paquets dans leur enclos, qu'ils ont déchiquetés sans cérémonie.

17 décembre : un cochon pour détendre les passagers à l'aéroport

L'aéroport d'Albany, près de New York a embauché l'animal pour la période de Noël.

18 décembre : des motards sauvent un chien perdu

Début décembre, un chien errant a eu la mauvaise idée de s'engager, au milieu des voitures, sur un pont très fréquenté d'Istanbul (Turquie).

19 décembre : un rescapé du crash de Chapecoense acclamé

L'un des trois joueurs du club brésilien miraculés après un crash d'avion a reçu un accueil chaleureux à son retour à l'aéroport et à l'hôpital.

20 décembre : naissance d'un éléphanteau

Carnet rose au zoo de Chester (Royaume-Uni). A quelques jours des fêtes de Noël, un éléphanteau d'Asie est né.

21 décembre : un chant de Noël au Parlement néo-zélandais

A l'occasion de leur dernière session parlementaire, deux chefs du Parti maori, ont interprété la chanson de Noël Santa Baby sur un air de ukulélé et sur des paroles partisanes.

22 décembre : un professeur ovationné le jour de son départ à la retraite

Les 700 élèves du collège Paul Fort d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or) ont formé une haie d'honneur en hommage à leur professeur d'EPS, Alain Donnat, pour son dernier jour de classe.

23 décembre : un soldat revient d'Afghanistan pour faire une surprise à son frère

Bo Farrell est rentré en secret aux Etats-Unis pour faire une surprise à son frère, basketteur dans une équipe universitaire de l'Indiana.

24 décembre : un policier apprend à un conducteur à nouer sa cravate

Le policier américain a arrêté un conducteur qui roulait un peu trop vite. Puis il l'a aidé à faire son nœud de cravate.