VIDEOS. Ils rentrent chez eux le jour de Noël pour faire une surprise à leur mère

Plus que les cadeaux, le sapin et la bûche, la fête de Noël, c'est avant tout l'occasion de retrouver ses proches. Parfois, l'éloignement géographique rend difficiles ces retrouvailles, mais pas impossibles. Pour faire plaisir à leur maman, ces Américains ont parcouru des centaines, voir des milliers de kilomètres. Ils n'ont ensuite pas oublié de partager la vidéo des effusions de joie sur les réseaux sociaux.

Il y a d'abord de Jessica Arrai, habitante de la ville d'Atlanta, dans l'état de Géorgie. Comme elle le raconte sur Twitter, cette entrepreneuse dans le monde du sport et de la mode a décidé de faire une surprise à sa mère et à ses petites sœurs en retournant à Chicago (Illinois) pour les fêtes de Noël. Selon son récit, elle a donc conduit huit heures d'Atlanta à Saint-Louis avant de faire quatre heures de train pour rejoindre Chicago et sa famille.

Last min drive from ATL to STL: 8 hrs.. 4AM train from STL to Chicago: 5 hrs.. Surprising my mom and lil sisters for Christmas.. Timeless ❤️ pic.twitter.com/kooINkoq51 — Arrai™ (@JessGetUsedToIt) 24 décembre 2016

Il est peu évident de fêter Noël en famille quand on est engagé dans l'armée de l'air. Joël, un jeune soldat américain originaire de Californie mais basé dans l'Oklahoma, selon sa bio Twitter, a malgré tout voulu passer les fêtes avec les siens. Il a donc acheté un billet à la dernière minute sans rien dire à sa famille.

There was no better feeling than surprising my mom for christmas today. pic.twitter.com/LndjiHUQ11 — joel (@Dr_Joell) 25 décembre 2016

Elle ne reconnaît pas tout de suite son fils

Même scénario pour cet Américain, du nom de Daniel Flechter, selon son compte Twitter. Il a pris un avion à la dernière minute en direction de Tampa en Floride pour le plus grand plaisir de sa mère.

Last Minute Flight Home to Tampa. Surprising Your Mom at Christmas "Priceless"!! pic.twitter.com/iUnZUtgK2L — Daniel Fiechter (@FiechterNoles94) 24 décembre 2016

Enfin, le compte YouTube Verminyard a posté une vidéo touchante d'un homme rendant une visite surprise à sa mère pour Noël. Le compte n'a pas donné beaucoup de détails sur les conditions de cette surprise, mais visiblement la femme ne s'attendait pas du tout à la visite de son fils puisqu'elle met du temps à reconnaître sa progéniture, avant de lâcher, émue aux larmes, dans ses bras : "Oh, chéri. Je suis si heureuse."