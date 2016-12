VIDEO. Chansons de Noël : la recette d'un succès

Jingle Bells, All I want for Christmas is you, Petit papa Noël... Tous les ans à Noël, les mêmes chansons résonnent en boucle sur les radios, dans les magasins et les maisons. De la traditionnelle Douce nuit, sainte nuit à la plus contemporaine Last Christmas de Wham, les chansons de Noël se ressemblent souvent. Qu'elles soient dansantes, émouvantes ou agaçantes, qu'est-ce qui les caractérisent ?

Selon une enquête du journaliste américain Adam Ragusea, cité dans Vox (en anglais), "tout est dans les accords". En analysant notamment la chanson All I want for Christmas is you, interprétée par Mariah Carey, il a remarqué qu'elle contenait une combinaison de 13 accords, aux résonances typiquement "Noël". Ajoutez à cela quelques carillons, des chœurs et des violons, et vous êtes (presque) sûr d'avoir réussi une bonne chanson de Noël.