Sri Lanka : des paroles d'une chanson du rappeur Tupac distribuées lors d'une messe de Noël

Ils s'attendaient à une prière catholique, ils ont eu droit à du rap américain. Les fidèles qui assistaient au Catholic Joy to the World Festival, une célébration catholique à Colombo (Sri Lanka), ont eu droit à un récital inattendu, le 11 décembre dernier. Les organisateurs ont été effet imprimé par erreur les paroles de Hail Mary, un titre explicite du rappeur américain Tupac Shakur, au lieu du texte d'une prière en hommage à la sainte Vierge, rapporte The Independent (en anglais) dimanche 25 décembre.

Une photo du livret de paroles distribué aux fidèles a vite été publiée sur les réseaux sociaux. On y découvre des paroles très éloignées des chants de Noël catholiques comme : "je ne suis pas un tueur mais ne me cherchez pas".

A Christmas Carol service in Sri Lanka has accidentally printed the lyrics of Tupac’s Hail Mary, instead of the prayer. pic.twitter.com/Shxyb72dg2