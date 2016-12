Noël, c'est (aussi) la saison des chansons

S'il en est une qui ne rate jamais l'occasion de sortir un album pour Noël, c'est bien Kylie Minogue. En tout cas, depuis deux ans, la chanteuse australienne offre à ses fans une version Mère Noël d'elle-même, dans la plus pure tradition pop mainstream (voix sucrée-éclats de voix-clochettes).

Kylie Minogue : Snow Queen Edition (Parlophone)

Dans un autre style, plus épuré dirons-nous, la belle voix de la Britannique Katie Melua, avec ce O Holy Night tiré de son très beau nouvel album In Winter.

Katie Melua, In Winter (BMG)

Et en parlant de voix, le grand Stevie Wonder - auteur il y a près de cinquante ans du magnifique album Someday At Christmas - s'y met aussi, invité par la chanteuse Andra Day pour une nouvelle version.

Andra Day, Merry Christmas From Andra Day (Warner/Buskin)

Eux adorent Noël, et c'est pour la bonne cause. Chaque année depuis dix ans, le groupe américain The Killers sort un titre, dont les bénéfices vont à l'association caritative RED, parrainée par Bono, le célèbre chanteur du groupe U2.

The Killers, (Red) Christmas EP (Island Records)

Enfin, si la tradition des albums de Noël plonge dans les racines de la musique américaine, la meilleure chanson de saison est celle d'un Français, Gaspard Royant, Père Noël blues-rock.

Gaspard Royant, I Can't Believe It's Christmas (And Other Xmas Hits) (Jive Epic)