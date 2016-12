Noël à la télévision, même à l'étranger, ce n'est pas un cadeau

Noël à la télévision, programmes au diapason. Si en France, nous avons l’habitude de voir Sissi impératrice, Maman, j’ai raté l’avion ou encore Les aventures d’Astérix, les pays étrangers ont aussi leurs marottes. Que vous soyez en Allemagne, en Colombie, en Chine ou aux Etats-Unis, difficile d'échapper aux films d'animation ou aux comédies romantiques de Noël. Voici à quoi ressemble le programme télé des autres pays pendant les fêtes de fin d'année.

Sans surprise, plein de films d'animation

Noël, c’est un moment que l’on passe en famille. Du coup, les films d'animation envahissent logiquement les écrans. Au programme cette année sur les chaînes françaises : Moi, moche et méchant 2, Aladdin, L’Age de Glace 2… A l’étranger, mêmes habitudes. "A Noël, en Italie, les chaînes nationales diffusent toujours les classiques de Disney", témoigne Federica, jeune étudiante italienne venue étudier à Paris. "En Angleterre, ils diffusent beaucoup Shrek ou Le Drôle de Noël de Scrooge", remarque Joseph, un jeune Britannique. Côté allemand, on se retrouve plongé dans l’univers de Tim Burton avec L’Etrange Noël de Monsieur Jack, et pour les plus petits, il y a toujours Rudolph, le petit renne au nez rouge.

Sans oublier les comédies

Sans surprise, les films américains rencontrent un succès planétaire à Noël. Au Royaume-Uni, on aime Super Noël, la comédie familiale qui raconte l’embauche inattendue de Scott Calvin au poste de père Noël. En Colombie, c'est plutôt La Course au jouet, avec Arnold Schwarzenegger ou Frère Noël, avec Vince Vaughn, sorti en 2007.

Quant à nos voisins italiens, "le film qui passe vraiment tous les ans et sur plusieurs chaînes, c'est Un Fauteuil pour deux, une comédie américaine avec Eddie Murphy. Il y a aussi Le Grinch et Maman, j'ai raté l'avion", cite Federica. Ce dernier fait d'ailleurs l'unanimité. En plus de l'Italie, l'histoire du petit Kévin, oublié par sa famille à Noël et déterminé à protéger sa maison contre deux cambrioleurs, est régulièrement diffusée en France, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, aux Etats-Unis, au Canada ou encore en Colombie.

S'y ajoutent les comédies plus "locales". Le père Noël est une ordure est très certainement la plus regardée en France. En Chine, pays qui, à cette période, prépare surtout son nouvel an, ce sont les "comédies typiquement chinoises célébrant la nouvelle année. Elles racontent généralement des histoires de familles heureuses comme dans All’s Well, Ends Well", explique Liang, étudiante à Hong Kong.

En Amérique du Nord, la comédie Elfe, narrant l’histoire d’un humain, joué par Will Ferrell, élevé par les lutins du père Noël, fait un carton.



Pas un Noël sans un bon vieux film

La bonne recette à Noël, c’est aussi le bon vieux film des années 1950 ou 1960. En tête, en France, les quatre films narrant les aventures de l'impératrice Sissi. A l'étranger aussi. "Je regarde Sissi chaque année, les films passent sur toutes les chaînes !", explique Michaela, autrichienne de 22 ans.

D’autres pays ont des traditions plus ancrées encore. L’Allemagne semble championne de la diffusion d'anciens films. Parmi les préférés, La dernière licorne, sorti en 1982, Le petit Lord Fauntleroy, de 1980 ou encore Fantômes en fête, avec Bill Murray, produit en 1988. "Mais Trois noisettes pour Cendrillon est le plus connu. C’est un ancien film tchécoslovaque qui raconte l’histoire de Cendrillon", décrit Theresa.



Plus au Nord, Jeremy Stahl s’étonne, lui, de la coutume suédoise à Noël : "Tous les 24 décembre, à 15 heures, la moitié de la Suède se pose devant la télévision pour regarder, en famille, Un nouveau Noël Disney, datant de 1958", raconte le journaliste de Slate (en anglais). L'émission est donc diffusée, à la même heure et à la même date, sur la chaîne publique numéro 1, depuis 1959.

SNC

Et pour couronner le tout, une comédie romantique

L’habituelle comédie romantique de Noël est également une tradition. Et pas seulement en France. "En Inde, malheureusement, on n’a pas vraiment de films spéciaux pour Noël. On regarde donc les mêmes films britanniques ou hollywoodiens, comme Love Actually", explique Maria. Le film de Richard Curtis, sorti en 2003, séduit toutes les télévisions européennes, que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou en Autriche. Notre voisin d’outre-Rhin diffuse et rediffuse également The Holiday, comédie sentimentale de 2006, comme le note l’édition allemande de Gala (en allemand).