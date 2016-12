Le Sri Lanka a (peut-être) battu le record du monde du plus grand sapin de Noël

Le Sri Lanka affirme, samedi 24 décembre, avoir battu le record de l'arbre de Noël le plus haut du monde. Ce sapin, évidemment artificiel, a été érigé à Colombo, la capitale de l'île. Samedi matin, il faisait environ 57 m de hauteur, selon le coordinateur du projet, soit deux mètres de plus qu'un arbre artificiel érigé l'an dernier dans la province chinoise de Guangzhou.

Il sera illuminé samedi soir par 600 000 ampoules de couleur, et orné d'un père Noël de six mètres avec un traîneau de douze mètres. Le Guinness des records doit encore confirmer que cet arbre de Noël est le plus haut du monde.

Un arbre de Noël à Colombo (Sri Lanka), le 24 décembre 2016. (LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP)

Il devait mesurer 100 mètres au départ

"Notre objectif était un arbre de 100 m mais les délais dans la construction nous ont forcés à réduire sa hauteur", a précisé le coordinateur du projet. Celui-ci, estimé à 200 000 dollars, s'est heurté à l'opposition de l'église catholique qui a estimé que l'argent devrait plutôt être versé à des œuvres de charité.

L'opposition de l'église "a provoqué un retard de dix jours dans la construction" de l'arbre, a ajouté le coordinateur du projet. Il a fallu l'intervention du Premier ministre auprès de l'archevêque de Colombo pour le convaincre d'accorder sa bénédiction au projet.