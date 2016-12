Etre né entre Noël et le 1er janvier, ce n'est pas un cadeau

"Joyeux Noël... Et bon anniversaire !" Etre né pendant la période des fêtes de fin d'année, bon au mauvais timing ? Franceinfo a sondé ses internautes dans un appel à témoignages, et vous êtes majoritaires à vous sentir lésés par ce (malheureux) hasard du calendrier.

"C'est vraiment pas cool d'être venu au monde entre Noël et le jour de l'an. Malheureusement, on ne peut pas changer de jour. Bon courage à ceux qui comme moi sont bernés", lâche Cyril.

"Je ne sais plus quel âge j'ai"

Le premier motif d'insatisfaction est de voir son anniversaire oublié au profit de Noël et de la Saint-Sylvestre. "Ma maman est née le 24 décembre, mon frère le 27 décembre. Leurs anniversaires sont souvent oubliés", témoigne @coktail38, qui dit prendre soin de leur faire un cadeau pour chaque événement. "C'est important d'avoir une journée spéciale pour soi, je trouve", ajoute-t-il.

Katia, née le 28 décembre, a fini par "zapper" elle-même son anniversaire. "Les gens sortis de Noël pensaient au Nouvel an ! (...) D'ailleurs, je ne sais plus quel âge j'ai", plaisante-t-elle.

D'autres regrettent surtout d'avoir moins de cadeaux.

Né le 28 décembre, juste entre les deux. Ça fait une semaine de fêtes non-stop ! Par contre, je redoute les cadeaux communs Noël + anniversaire Ben à franceinfo

"J'ai décidé d'organiser ma fête d'anniversaire le 21 juin"

"Je suis né le 29 décembre 1966, et je n'ai jamais eu de cadeau d'anniversaire ! A chaque fois, Noël comptait pour ces deux dates. C'est trop injuste, non ?", raconte le bien nommé Calimero.

Certains, comme cet internaute qui préfère rester anonyme, ont trouvé la parade : "Né le 27 décembre 1960, j'ai effectivement des souvenirs de frustration d'enfance... Je me souviens de mon grand-père disant : 'Tiens, ça fait aussi ton anniversaire...' Ben non, ça le fait pas ! Plus tard je me suis dit que j'allais organiser ma fête d'anniversaire le 21 juin. C'est bien le 21 juin... Il y a de la musique, c'est bientôt les vacances, il fait beau et tout le monde est disponible !"

Quelques internautes relativisent, toutefois. "Je suis né le 2 janvier et effectivement tout le monde a encore la tête dans le brouillard et ça passe à côté. Mais il y a pire dans la vie", nous dit Fred. A l'inverse, certains se réjouissent de souffler leurs bougies sur la bûche de Noël. "Ma fille est née le 25 décembre, indique Marion. Son anniversaire est fêté souvent avec la bûche de Noël. Toute l'attention est portée sur elle. Elle est ravie."