VIDEO. A quoi ressemblait vraiment le visage de Jésus ?

Dans les entrailles de Jérusalem vieillissent des trésors souvent centenaires. Des icônes du Christ par milliers qui, chacune à sa façon, le représentent sous des traits différents. Mais à quoi Jésus pouvait-il bien ressembler ? Sur quelles réalités les représentations que nous connaissons se sont-elles fondées ? De Jérusalem à Turin, en passant par l'Égypte et la Syrie, une équipe de France 2 vous emmène à la recherche du vrai visage du Christ.

Le visage le plus peint de l'histoire

Il a fallu attendre pas moins de deux siècles après la mort de Jésus pour voir apparaître les icônes du Christ. L'enquête commence naturellement dans la ville qui l'a vu périr : la sainte Jérusalem qui, chaque année, écoule des milliers de portraits du Christ. À Bethléem (Cisjordanie), ville de naissance de Jésus, on apprend que le visage du Christ, le plus peint de l'histoire, serait avant tout symbolique : une histoire de proportions et de symétrie.

