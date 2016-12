Comment vous débarrasser de vos cadeaux de Noël ratés ?

Vous avez reçu un cadeau indésirable sous le sapin ? Pas de panique. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour ne pas encombrer vos placards. Certaines feront des heureux, d'autres remplumeront un porte-feuille à l'agonie après les achats de Noël. Franceinfo en fait la liste.

Echanger en magasin

Il est souvent possible d'échanger en magasin après l'achat. Si le cadeau a été acheté sur internet, il y a un délai légal de sept jours pour renvoyer le produit, sans avoir à se justifier ou à payer de pénalités. Le vendeur doit vous rembourser sous trente jours, sauf frais de retour. Seules exceptions, les cadeaux personnalisés, type bijou gravé périssables comme la nourriture ou les fleurs, ou encore les CD, DVD et logiciels lorsqu'ils ont été ouverts.

En magasin, le commerçant n'est pas légalement tenu d'échanger un produit. Mais la plupart d'entre eux procèderont à l'échange si le produit est encore dans son emballage. Et que vous n'avez pas coupé les étiquettes.

Dans tous les cas, vous aurez besoin d'un justificatif, facture ou bordereau de livraison. Sauf si l'acheteur du présent a été assez délicat pour vous en laisser un d'office, vous devrez donc avouer que le cadeau ne convient pas.

Revendre sur internet

Pour éviter de peiner votre proche en confessant que ce livre grand format de photos de chevaux ne vous emballe pas, vous pouvez toujours revendre vos cadeaux sur internet, en toute discrétion.

La revente de cadeaux de Noël s'est généralisée ces dernières années. Ainsi, la moitié des Français ont déjà revendu un présent ou envisagent de le faire, selon un sondage OpinionWay pour PriceMinister publié jeudi 22 décembre. Ce qui ne les empêche pas d'en avoir encore honte : selon cette étude, 85% des "revendeurs" préfèrent cacher s'être débarrassés de leur cadeau.

Une pratique encore taboue donc, influencée par le marketing des sites de ventes en ligne, qui communiquent régulièrement sur ce message - avec par exemple le hashtag de bon goût #EssaieEncoreMamie, lancé par PriceMinister. Revente facilitée par les smartphones, qui permettent de poster une annonce très rapidement, parfois à peine le paquet cadeau déchiré. Ainsi, sur le site PriceMinister, environ 500.000 objets ont été mis en vente en quelques heures entre samedi soir et dimanche midi, estime Fabien Versavau, son directeur général.

Pour ce qui est des sites de vente, vous avez l'embarras du choix. Price Minister, Fnac ou Amazon Marketplace vous garantissent le paiement. Le Bon Coin, le site de vente en ligne, ne garantit rien, mais ne prend pas de commission. Ebay, avec son système d'enchères, vous permet d'espérer un prix plus élevé que le prix initial (si le produit est en rutpure de stocks par exemple). Pour les billets de concerts ou de spectacles, vous avez Viagogo et pour transformer les cartes et chèques cadeaux en cash, Esioox. Et si vous voulez vous lancer dans le troc, tablez sur consoGlobe ou Troc Cadeaux.

Pensez aussi au Marketplace de Facebook, qui vous permet de vendre sur des groupes Facebook locaux comme #Wanted.

Donner aux plus démunis

Il existe aussi une solution plus en phase avec l'esprit de Noël : donner vos cadeaux. Mais ne les laissez pas sur le trottoir - c'est interdit. Pour ce faire, il existe des sites spécialisés dans le don d'objets, comme donnons.org ou Consoglobe. Si vous avez des livres en double, pensez aux bibliothèques de rue (il y en a peut-être une à côté de chez vous), qui sont des bibliothèques ouvertes basées sur le troc et le libre don.

Sinon, de nombreuses associations seront heureuses de reprendre vos objets en trop pour les redistribués aux oubliés de Noël. Notamment Emmaüs, L'Armée du Salut, Oxfam France, les Restos du coeur ou le Secours Populaire. La plupart de ces associations ont plusieurs points de dépôts dans les centres-villes, listés sur leur site internet. Il s'agit de trouver le plus proche de chez vous.