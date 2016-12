VIDEO. Syrie : à Alep, une messe de Noël au milieu des ruines

Dans la nuit d'Alep, pour la première fois depuis quatre ans, les chants de Noël n'ont pas été troublés par le bruit des bombes, samedi 24 décembre. Dans l'église latine, il est cette année bien difficile de trouver une place. Trois jours après la reprise totale de la ville par l'armée syrienne, les catholiques tenaient à être ensemble.

La moitié des chrétiens ont fui la ville

À quelques centaines de mètres de là, c'est le Noël des partisans du régime. Déguisements de circonstance et drapeaux russes de rigueur, sous l'œil de Bachar Al-Assad et de ses alliés, au pied de ce sapin, offert par une association française proche du pouvoir syrien. Depuis le début de la guerre, plus de la moitié des chrétiens d'Alep ont fui la ville. Leur quartier pris entre deux feux. Majoritairement rangés derrière le régime de Bachar Al-Asssad, les chrétiens restés à Alep voient la fin de la bataille comme une résurrection, disent-ils.

