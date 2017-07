VIDEO. Michael Phelps perd sa course à la nage face à un requin blanc

Il échoue à deux secondes près. Le champion américain de natation Michael Phelps n'a pas réussi à prendre de vitesse le requin blanc qu'il a affronté dans une course organisée en Afrique du Sud par la chaîne Discovery Channel et diffusée dimanche 23 juillet. Equipé d'une monopalme pour aller plus vite, Michael Phelps, 23 fois champion olympique, et retraité des bassins depuis les JO de 2016, a déclaré après son duel que la course avait été "l'une des plus difficiles de [sa] carrière à cause de la température de l'eau et de l'attente".

Une course reproduite grâce à des effets spéciaux

Le requin blanc et le nageur n'ont pas nagé en même temps pour des raisons évidentes de sécurité. L'animal avait été filmé dans un premier temps, avant que le champion de natation s'essaie sur la même distance. Des effets spéciaux ont été ajoutés sur les images pour les montrer côte à côte dans l'eau, séparés par une ligne d'eau virtuelle.

Ce n'est pas la première fois que des hommes se mesurent à des animaux, comme vous le rappelait notre vidéo. Sportif le plus titré de l'histoire des Jeux, Michael Phelps a accumulé 28 médailles olympiques, dont 23 en or, 26 titres mondiaux et il détient 39 records du monde, dont trois encore actifs (100 m et 200 m papillon, 400 m nage libre).