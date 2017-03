VIDEO. Ces scènes frustrantes vont (sûrement) vous agacer

Si vous êtes perfectionniste ou que vous aimez les choses bien faites, cette vidéo, repérée par Télérama, mercredi 22 mars, devrait particulièrement vous agacer. Le youtubeur allemand Luksan Wunder s'est amusé à filmer des scènes frustrantes qui vous (sûrement) vous agacer. On parie ?

Actif sur Youtube depuis deux ans

C'est "l'anti-tuto" et c'est l'objectif de cette vidéo. Alors que les tutoriels se multiplient sur Youtube, et vous indique comment couper un gâteau en parfaites parts égales, ou comment réussir un puzzle en moins de deux minutes, Luksan Wunder prend le contrepied.

L'Allemand, actif sur Youtube depuis deux ans, a l'habitude de poster ce type de vidéos, selon la radio belge RTL. "On l'y voit tenter de trancher du pain avec un ouvre-boîte ou peler une pastèque avec un épluche pomme de terre, des situations qui ont tendance à énerver", précise la radio sur son site internet, jeudi. Celle-ci est une espèce de best-of : elle compile en cinq minutes et 48 secondes les situations agaçantes. Mise en ligne le 17 février, mais repérée depuis peu par les médias, elle a été vue plus de 774 640 fois en un peu plus d'un mois.